"Essere in testa al Mondiale è incredibile! Però io al momento non ci penso, prendo una gara dopo l’altra, cercando di marcare quanti più punti possibile. Oggi, però, non sono molto soddisfatto, perché negli ultimi giri la gomma anteriore ci ha dato molti problemi e io non sono riuscito a tenere il ritmo che stavo tenendo in precedenza. Quindi sono deluso per questo fatto, ma al tempo stesso felicissimo di essere sul podio e sono contento anche per Rins, che ha disputato una gara fantastica”.