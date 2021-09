Quando ti impacchettano un regalo preziosissimo, ma lo sprechi nella maniera peggiore. Pedro Acosta, leader della classifica generale, cade a 4 giri dal termine del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021, concedendo quindi una occasione immensa al suo primo rivale, il connazionale Sergio Garcia. Il pilota del team Aspar, tuttavia, getta tutto alle ortiche a 5 curve dalla fine, chiudendo la sua gara nella ghiaia di Alcaniz, commettendo un harakiri davvero immenso pensando alla rincorsa verso il titolo della classe più leggera.

Sul tracciato del MotorLand la gara si disputa in condizioni ottimali. Dopo la fittissima nebbia della mattina (che ha costretto il rinvio dei warm-up di 45 minuti) il sole domina la scena con temperature che raggiungono i 23° per quanto riguarda l’atmosfera e 34° sull’asfalto. Da questo scenario, fortunatamente, emerge il nostro Dennis Foggia (Honda Leopard) che ringrazia i guai degli avversari per centrare il quarto successo della sua carriera ed il secondo su questo tracciato per i colori italiani, dopo Romano Fenati nel 2014. Per far capire come il MotorLand sia poco “amico” degli italiani, dal 2010 ad oggi un nostro pilota (in tutte le classi) ha vinto solamente in quattro occasioni.

Il pilota romano ha stretto i denti, è risalito dalla 14a posizione fino al successo, centrato con un sorpasso mozzafiato sul turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) prima dell’ultima curva. Il distacco è minimo, appena 41 millesimi. Completa il podio il suo compagno di scuderia, il giapponese Ayumu Sasaki a 644 millesimi. Quarto lo spagnolo Izan Guevara (Gas Gas Aspar) a 708, mentre è quinto Niccolò Antonelli (KTM Avintia VR46) a 878.

Sesta posizione per Andrea Migno (Honda Snipers) a 1.180, davanti al sudafricano Darryn Binder (Honda Petronas) settimo a 2.133. Ottavo il nostro Stefano Nepa (KTM BOE) a 2.685, quindi nono il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) a 2.786, mentre chiude la top10 lo spagnolo Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) a 4.714. Arriva al traguardo solamente 14° uno sfortunato Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) a 14.797, coinvolto nella caduta di Gabriel Rodrigo. Quindicesimo, infine, Riccardo Rossi (KTM BOE) a 18.880 e ventunesimo ed ultimo Alberto Surra (Honda Snipers) a 38.744.

A questo punto la classifica generale vede Pedro Acosta ancora saldamente al comando con 201 punti e 46 lunghezze di vantaggio su Sergio Garcia. Al terzo posto si porta Dennis Foggia a 58 lunghezze di distacco, mentre al quarto scivola Romano Fenati con 134 punti e 67 di distacco dalla vetta.

