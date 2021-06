E’ stato il francese della Ducati Pramac Johann Zarco il più veloce delle prove libere 2 del GP di Catalogna, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato del Montmeló il transalpino ha fermato i cronometri sul tempo di 1’39″235 a precedere un ottimo Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas a 0″021 e il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo (+0″166) sulla M1 ufficiale. Considerando l’andamento del turno, Morbidelli e Quartararo sono stati i piloti più convincenti nella simulazione del passo gara, mettendo in mostra un passo da 1’39″alto/1’40″bassissimo. Yamaha dunque performante sul layout iberico con i due piloti citati.

A completare il quadro della top-10 troviamo il sudafricano della KTM Brad Binder (+0″427), il secondo della classifica iridata Francesco Bagnaia su Ducati Factory a 0″525, lo spagnolo della Yamaha ufficiale Maverick Viñales (+0″586), l’australiano della Rossa Factory Jack Miller (+0″679), un sorprendente Enea Bastianini sulla Ducati Avintia Esponsorama (+0″742), bravo a sfruttare gli ultimi minuti dedicati al time-attack, l’iberico dell’Aprilia Aleix Espargaró (+0″748) e il fratello Pol sulla Honda con lo stesso crono. Parlando di Bagnaia, il centauro italiano si è concentrato sul lavoro di messa a punto e da ciò si è evidenziato come il quarto settore sia un aspetto in cui la GP21 faccia più fatica rispetto alla Yamaha.

In difficoltà poi sia Marc Marquez che Valentino Rossi: l’asso nativo di Cervera ha ottenuto il 15° tempo sulla Honda a 0″885, palesando i soliti problemi nei cambi di direzione; il Dottore non è andato oltre la 19ma piazza a 1″601 e le criticità denunciate sono sempre quelle riguardanti una velocità non all’altezza dell’intero pacchetto.

In chiave italiana da considerare Danilo Petrucci che ha concluso 12° sulla KTM Tech3 a 0″825, davanti a Luca Marini, 13° sulla Ducati Sky VR46 Avintia a 0″859, ed a Lorenzo Savadori, 20° su Aprilia a 1″746. A chiosa, opportuno evidenziare il 16° tempo del campione del mondo 2020 Joan Mir su Suzuki, a 0″915.

CLASSIFICA FP2 GP CATALOGNA

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’39.235 18 18 350.6

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’39.256 17 18 0.021 0.021 341.7

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.401 19 19 0.166 0.145 343.9

4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39.662 16 17 0.427 0.261 348.3

5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.760 17 17 0.525 0.098 347.2

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.821 18 19 0.586 0.061 342.8

7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.914 19 19 0.679 0.093 349.5

8 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’39.977 16 16 0.742 0.063 345.0

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’39.983 18 19 0.748 0.006 345.0

10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’39.983 18 18 0.748 349.5

