Matteo Ferrari torna alla vittoria. Bravissimo l'italiano a tornare alla vittoria nel mondiale della MotoE. A Misano è andato in scena il terzo Gran Premio di questo mondiale 2020 della classe elettrica, arrivata alla seconda stagione.

Il campione del mondo in carica ieri aveva ottenuto la pole position, poi però era stato penalizzato. Partito dalla quarta posizione ha iniziato guardingo, per poi attaccare nella seconda parte della corsa per poi vincere. Gara super, che lo rilancia nel mondiale dopo il passo falso di Jerez 2.

Secondo posto per Xavier Simeon. Gara costante dello spagnolo, prima dietro a Casadei, poi nel finale dietro a Ferrari. Chiude il podio il solito Dominique Aegerter. Il leader attuale del mondiale si conferma in gran forma, sempre sul podio in questa stagione. Ora mantiene ben 12 punti nel mondiale su Ferrari.

Peccato per Mattia Casadei. Partito in pole, corre alla grande per i primi giri. Poi però il gruppo rimonta e pian piano si fa superare da Ferrari e Simeon. Nelle ultime curve perde il podio su Aegerter e all'ultima curva anche la quarta piazza dal buon Torres. Peccato, meritava la top three.

Nota di merito per Alex De Angelis, partito 16mo e arrivato ottavo. Bene anche Marcon nono. Canepa invece è 11mo.

Ora naturalmente si rimane a Misano, settimana prossima ben due gare!

I momenti chiave della gara

Pronti via e Mattia Casadei dalla pole si invola e se ne va. Secondo Simeon, poi Ferrari, Tuuli, Torres, Marcon e Aegerter.

- Dopo un giro Torres sale in quarta piazza ed è il più veloce in pista, mentre il leader del mondiale Aegerter è subito dietro quinto. Primi due hanno un piccolo margine su tutti.

- La fuga dei primi due però finisce al terzo giro. Sono in cinque davanti: Casadei, Simeon, FErrari, Torres e Aegerter. Di Meglio è sesto un attimo staccato, poi Marcon e un grande Alex De Angelis partito terzultimo.

- Grande lotta tra i primi sei, con Di Meglio che si è attaccato ai cinque. Ferrari sale in seconda piazza superando Simeon e qualche curva dopo attacca e passa Casadei. Matteo va un po' in crisi e si fa superare anche da Simeon.

- Ultimo giro con Aegerter che attacca e passa Casadei, che si fa superare anche da Torres. Vince Matteo Ferrari, davanti a Simeon e Aegerter, che rimane saldamente in testa al mondiale. Quarto Casadei.

La dichiarazione

Dominique AEGERTER: "Sono molto felice, sono ancora sul podio. Ho avuto un weekend difficile, ho fatto pochi giri ma comunque sono stato sul podio. In gara ho fatto diversi errori ma alla fine sono arrivato sul podio".

La statistica chiave

Sono tre le vittorie in carriera in MotoE per Matteo Ferrari, tutte ottenute a Misano, dove in questa categoria al momento è imbattuto.

Il migliore

Matteo FERRARI: E' lui il più forte di questo weekend. Ottiene la pole, ma viene penalizzato di tre posizioni e parte dalla quarta piazza. Ma il campione del mondo non si perde d'animo, parte bene, rimane tranquillo nei primi giri. Poi attacca e prende la ladership, vincendo la corsa come la scorsa stagione. Attenzione a lui, per il mondiale è ancora lunga.

