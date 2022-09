Pecco Bagnaia nel Motomondiale: nessuno aveva mai fatto meglio in sella alla Ducati! Il pilota italiano ha infatti 10° successo in sella alla Ducati Lenovo Desmosedici del team ufficiale. Bagnaia ha preceduto Enea Bastianini e Maverick Vinales e, a fine gara, si è dimostrato semplicemente euforico ai microfoni della MotoGP. Quarta vittoria di fila pernel Motomondiale: nessuno aveva mai fatto meglio in sella alla Ducati! Il pilota italiano ha infatti trionfato anche sul circuito di Misano Adriatico , centrando così ilin sella alladel team ufficiale. Bagnaia ha precedutoe, a fine gara, si è dimostrato semplicemente euforico ai microfoni della

"Che gara ragazzi! Oggi è stata dura, durissima, ho fatto molta fatica col grip all’inizio, scivolavo tanto, poi piano piano, anche con la benzina che diminuiva, ho avuto modo di gestire meglio la moto, giro dopo giro. Sia io che Enea (Bastianini, ndr) abbiamo fatto dei tempi incredibili, il mio miglior giro è arrivato alla fine; provavo a staccarmi da lui ma era velocissimo. Sono molto felice per questa vittoria, partendo per giunta dalla quinta posizione".

Ai microfoni di SkySport Bagnaia non ha poi spento i sogni di rimonta iridata su Fabio Quartararo, soltanto 5° a fine gara: "Ho avuto un po’ di paura nei primi giri, le sensazioni non erano il massimo e in più percepivo quanto Viñales fosse vicino, poi negli ultimi giri le cose sono nettamente migliorate. Bastianini è stato velocissimo, sapevo che nelle ultime due curve era più forte di me per questo davo il massimo prima per arrivare con distacco. Rimonta? Ci sono ancora 30 punti di ritardo e non sono pochi, vedremo, saremo concentrati gara dopo gara".

Molto felice anche Bastianini, ritornato sul podio dopo 7 gare: "Mi sento molto bene, ho provato a vincere all’ultimo giro, ma Pecco è stato incredibile. Sono convinto che la gara sia stata ottima, mi è mancato il passo nella parte iniziale. Sono felicissimo per la squadra".

12° posto e ritiro dalle corse per Andrea Dovizioso, che ha parlato del futuro Azzurro nella MotoGp ai microfoni di SkySport: "Sono riuscito a essere teso anche all’ultima gara e mi chiedevo il perché. Sono partito abbastanza bene, all’inizio non riesco a sfruttare la moto ma sono stato costante, non volevo farmi superare: ho spinto fino alla fine. Ultimo giro emozionante, pensavo di viverla in maniera più normale. Bagnaia e Bastianini? Io e Vale (Valentino Rossi, n.d.r.) lasciamo in mani molto buone, sono ragazzi fortissimi".

