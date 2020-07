FIT! E' quanto scrive in un tweet la Ducati per annunciare che il dovi potrà prendere parte al GP di Spagna.

La Ducati annuncia tramite un tweet che Andrea Dovizioso ci sarà. Il pilota forlivese si è sottoposto al check medico dell'equipe del dottor Angel Charte ed è stato dichiarato idoneo, quindi potrà tornare in sella alla sua Desmosedici per l'avvio di questo campionato mondiale.

MotoGP Dovizioso torna a casa: tra 10 giorni di nuovo in moto. Il dottore: "A Jerez potrà gareggiare" 29/06/2020 A 10:12

Dovi era in dubbio per il GP di Spagna a causa di una brutta caduta durante una gara di motocross che gli aveva procurato una frattura a una clavicola, ed era stato necessario l'intervento chirurgico per la riduzione e la stabilizzazione.

Il pilota ducati aveva comunque lasciato presto l'ospedale e avea ripreso subito con l'allenamento fisico. Sicuramente non sarà al 100% della forma, ma per fortuna potrà gareggiare.

