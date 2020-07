GP Jerez, Valentino Rossi sconsolato: "Le gomme non funzionano. E i problemi restano irrisolti"

Dal nostro partner OAsport.it

Valentino Rossi si è dovuto ritirare nel GP di Spagna 2020, prima tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena oggi pomeriggio a Jerez de la Frontera. Il Dottore è andato in crisi nera, come era già successo durante prove libere e qualifiche, ha sofferto per tutta la gara ed è rimasto al limitare della top-ten prima di parcheggiare la sua Yamaha nella ghiaia. Le temperature roventi dell’Andalusia hanno messo in difficoltà il nove volte Campione del Mondo, incapace di lottare per le posizioni di vertice come invece hanno fatto i compagni di marca Fabio Quartararo e Maverick Vinales (primo e secondo).

Il centauro di Tavullia ha analizzato la sua prova in mixed-zone:

Per qualche ragione, le gomme non funzionano come vogliamo. Semplicemente non le facciamo funzionare correttamente. Ciò ha causato molti problemi. Il guaio è che la gomma più dura ha meno aderenza, quindi abbiamo avuto degli svantaggi. Abbiamo preso un rischio nella parte anteriore, ma abbiamo confrontato a lungo la soft e la hard, la differenza era piccola. Ecco perché abbiamo rischiato. Forse saremmo stati un po’ più veloci con la gomma anteriore dura, ma non significativamente. Il mio problema era al posteriore. Dobbiamo cambiare molto per il prossimo fine settimana, dobbiamo riprovarci, perché al momento non stiamo risolvendo questi problemi.

Il problema per cui la Yamaha si è fermata dopo 18 giri non è ancora stato definito. L’umorismo non manca all’alfiere della Yamaha: “Peccato, avrei potuto vincere senza questo difetto“.

