È tempo di dare i voti ai protagonisti del Gran Premio di Spagna, primo atto del mondiale della MotoGP 2020. Fabio Quartararo vince la prima gara della stagione, dominando il futuro compagno di squadra Maverick Viñales, bene Dovizioso e Morbidelli, male Valentino Rossi. Gara assurda di Marquez, che anima la gara a suon di sorpassi ma finisce a terra e, forse, rischia di compromettere il mondiale.

Fabio QUARTARARO Voto 10: Finalmente Fabietto! Non parte bene, ma forse preferisce stare guardingo dietro a Viñales e le Ducati. Poi rompe gli indugi, sfrutta l'errore di Maverick e se ne va. Certo, con Marquez senza errori lottava per la seconda piazza, però chi sbaglia ha sempre torto, per cui bravo Quartararo, autore di una gara finalmente perfetta. Prima vittora in carriera e prima volta in testa al mondiale. Dopo la vittoria, bisogna ripetersi. Forza Fabio!

Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) Credit Foto Getty Images

Maverick VIÑALES Voto 8: Buona, ma non super gara di Maverick, che chiude con un ottimo secondo posto in ottica mondiale, ma incassa un bruttissima sconfitta da Quartararo. Benissimo ad inizio corsa, poi crolla in termini di prestazione ed è autore di alcuni errori.

Maverick Vinales Credit Foto Getty Images

Andrea DOVIZIOSO Voto 7,5: Limita i danni dopo un weekend non facile e con una moto non al massimo sul circuito di Jerez. Fatica tantissimo nelle prime fasi mentre Miller e Bagnaia volano, poi però nella seconda parte prende le misure e nelle ultime tornate conquista un podio che fa tantissimo morale. Di solito partiva vincendo in Qatar, in questa stagione atipico è giusto accontentarsi di un terzo posto, soprattutto guardando la situazione Marc Marquez.

Andrea Dovizioso Credit Foto Getty Images

Jack MILLER Voto 6,5: Dopo i test e il weekend dell'australiano, ci si aspettava una gara un minimo migliore di Jack, in termini di ritmo e di prestazione. Invece chiude fuori dal podio, battuto nel finale anche da un Dovizioso messo certamente peggio con la stessa moto. Un filo di delusione per un pilota comunque in gran forma.

Franco MORBIDELLI Voto 7: Con la Yamaha dello scorso anno corre bene e chiude quinto, non distante dal podio. Non bene all'inizio, ma il sorpasso di Marquez lo sveglia nella fase centrale e da li fa dei gran tempi, arrivando a battagliare con Miller per la quarta posizione.

Pol ESPARGARO Voto 6,5: Inizia in maniera positiva la stagione della KTM. La moto cresce, il pilota è solido. Ci vuole un altro piccolo step per arrivare a lottare per il podio.

Marc MARQUEZ Voto 5,5: Difficile dare un voto alla corsa di Marquez. E' il migliore, autore di una corsa storica, epica, ai confini della realtà. Ma è anche colpevole di due errori importanti: il primo recuperato alla solita maniera, qualcosa di surreale. Poi la rimonta fuori, pazzesca e incredibile. Raggiunge il podio ma non si arrende e finisce ancora per terra. Stavolta l'errore è grave perché si fa male e questa caduta può veramente compromettere la stagione. E' difficile pensare che uno come lui avrebbe dovuto tirare i remi in barca, non sarebbe Marquez. Però lo paga a caro prezzo. Speriamo stia bene, uno così lo vogliamo vedere sempre in pista. Spettacolo all'ennesima potenza.

Marc Marquez la caduta alla curva 2 di Jerez, GP di Spagna, Twitter Credit Foto Twitter

Francesco BAGNAIA Voto 5,5: Gara dai due volti. Parte benissimo, vola nella fase centrale, poi però crolla nel finale e incassa una decina di secondi da Miller e Dovizioso

Valentino ROSSI Voto 5: Sempre lontano dai primi, fatica enormemente per una quindicina di giri, girando con un ritmo molto più lento rispetto a tutti i compagni di moto. Dopo metà gara è costretto al ritiro per un problema tecnico non precisato. Un inizio di stagione veramente disastroso.

Valentino Rossi Credit Foto Getty Images

Danilo PETRUCCI Voto 5: Chiude in top ten ma solo per le diverse cadute dei primi. La verità è che non ha mai ritmo ed è sempre la peggiore Ducati, con Pecco e Miller assolutamente superiori per tutto il weekend. Ha la scusante di non essere al meglio fisicamente, ma deve fare di più.

Alex MARQUEZ Voto 4,5: Senza Marquez e Crutchlow, Honda in immensa difficoltà. E' lui la peggiore in classifica, contando che è l'unica officiale è veramente triste.

Joan MIR Voto 4: Iniziata al peggio la stagione per il team Suzuki. Rins non corre per la caduta in qualifica, la gara di Mir dura qualche curva, poi finisce a terra. Doveva essere il team outsider per il podio, invece non è pervenuto in questo primo atto stagionale.

