MotoGP, Libere 3, Jerez: Quartararo da record. Rossi si prende la Q2 grazie all'ottavo tempo

Pericolo scampato. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso inizieranno la prima qualifica della stagione dalla Q2, entrambi i piloti erano a rischio taglio ma nel terzo turno di libere sono riusciti a migliorare il tempo fatto registrare venerdì e a centrare un piazzamento nella top ten. Sessione molto intensa che si è letteralmente infuocata, non solo per il caldo torrido, nel finale.

Quartararo da record poi Miller, Mir e Marquez

Il migliore è stato il francese della Yamaha Petronas, Fabio Quartararo, che ha firmato il nuovo record del tracciato in 1’36″806. Alle sue spalle un entusiasmante Jack Miller (Pramac Racing) a soli 0”052. In terza posizione il pilota della Suzuki Joan Mir a 0”102 dal transalpino. Solo 4° il favoritissimo per la vittoria finale Marc Marquez a 0”223.

Non male Franco Morbidelli (Yamaha SRT Yamaha ) che si è piazzato al 7° posto in questa sessione di prove 1’37”112. Alle sue spalle tre italiani: Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) a 0”240, Francesco Bagnaia (Pramac Racing Ducati) con il tempo di 1’37.171 e Andrea Dovizioso (Ducati Team) che ha fermato il cronometro a 1’37.185, riusciendo ad acciuffare l'accesso in Q2 grazie all'ultimo giro a sua disposizione.

Rins e Petrucci costretti al Q1

Mattinata negativa per le KTM, tutte escluse dal Q1 dopo aver ben figurato nella giornata di ieri, ma sorprende soprattutto il 12° posto di Alex Rins su Suzuki, a mezzo secondo dal leader, e il 13° di Danilo Petrucci su Ducati ufficiale, ad un paio di decimi di ritardo dalla top-10 e dal compagno di squadra Dovizioso.

