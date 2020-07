Valentino Rossi: "Problemi alle gomme, colpa del caldo. Non so come migliorare"

Dal nostro partner OAsport.it

Valentino Rossi ha faticato terribilmente durante le prove libere del GP di Spagna 2020, prima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena a Jerez de la Frontera. Il Dottore non è riuscito a brillare in sella alla sua Yamaha ed è sempre rimasto nelle retrovie, facendo un importante passo indietro dopo la convincente prestazione esibita due giorni fa nei Test. Il nove volte Campione del Mondo ha chiuso la prima sessione in tredicesima posizione a 0.768 da Marc Marquez, nella seconda non è andato oltre un mediocre ventesimo posto (terzultimo) a 1.097 da Franco Morbidelli. Il 41enne è stato il peggiore in pista con le Yamaha, al momento è fuori dal Q2 delle qualifiche e sabato dovrà prontamente riscattarsi.

Valentino Rossi Credit Foto Getty Images

Gran Premio di Spagna Morbidelli impressiona a Jerez! È primo nelle libere 2 a Jerez davanti a Quartararo. Rossi 20° DA 4 ORE

Valentino Rossi ha analizzato la sua giornata con alcune dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale della Yamaha: “È stata una giornata difficile. Questa mattina già non era fantastica, ma questo pomeriggio è peggiorata. Sto lottando con l’aderenza dietro perché, purtroppo, abbiamo un problema di temperatura delle gomme e con questo caldo stiamo soffrendo molto. Al mattino fa più fresco, quindi va un po’ meglio. Nel pomeriggio perdiamo molto, quindi non sono molto veloce. Dobbiamo lavorare e dobbiamo migliorare l’equilibrio della moto per cercare di essere più competitivi. Sinceramente non so come faremo a migliorare, ma dobbiamo trovare qualcosa, perché domani mattina sarà molto importante cercare di rimanere nella top-10 e andare dritti in Q2“.

Il centauro di Tavulli si è soffermato sulle prestazioni dello Sky Racing Team VR46 nelle cilindrate inferiori nelle dichiarazioni rilasciate a Sky: “Mi sembra che in Moto2 Luca (Marini, suo fratello, ndr) ha fatto paura, è in grande forma. Ci siamo allenati in questi mesi, sta bene ed è veloce. Benissimo anche Bezzecchi, soffre per un piccolo infortunio alla caviglia ma va forte. Il nostro team della Moto2 ci ha sempre regalato grandi emozioni, oggi sono andati forte anche Migno e Celestino nella Moto3 dove di solito facciamo un po’ di fatica. Oggi è stata una giornata fantastica per il Team Sky“.

Play Icon WATCH Rossi all'ultima recita in Yamaha ufficiale, i Marquez e Dovizioso: team e piloti del Mondiale 2020 00:02:20

MotoGP Valentino Rossi e la sua immensa voglia di continuare: cosa aspettarsi da questa stagione? IERI A 16:29