Finalmente un venerdì incoraggiante per Francesco Bagnaia , dopo diversi weekend davvero molto negativi, con il torinese di Ducati Pramac che ha chiuso in terza posizione la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020, tredicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo Moto2 del 2018 si è dimostrato competitivo sia sul giro secco che sul passo gara, evidenziando dunque un grande potenziale per il prosieguo del secondo weekend valenciano consecutivo.

Mi sarei aspettato di andare forte già lo scorso weekend, sull’asciutto. Il problema è che abbiamo avuto solo una sessione asciutta e partivo davvero troppo indietro per poter dimostrare in gara il mio potenziale – ha dichiarato Pecco ai microfoni di Sky – Questa è una pista molto simile a Misano e Jerez, dove ero andato molto forte, in più sembra esserci molto grip quest’anno. Riesco ad avere di nuovo le sensazioni che mi mancavano da diverse gare e ho tirato un sospiro di sollievo quando sono riuscito ad andare forte. Anche il passo è buono, eravamo molto veloci in FP2. Prima giornata positiva, mi mancava questa sensazione. Avevo proprio bisogno di un avvio di weekend così, è una bella iniezione di fiducia per me e per il team”.