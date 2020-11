Nel pomeriggio odierno l’autodromo Ricardo Tormo è stato teatro della seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana , penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2020 . Il turno ha definito in maniera più chiara i valori della classifica combinata, decisiva per stabilire i dieci centauri che guadagneranno il diritto di partecipare direttamente al Q2.

Alfine, si contano ben quattro Desmosedici nelle prime sei posizioni. Il miglior tempo viene fatto segnare da Jack Miller in 1’30”622. L’australiano precede così di 91 millesimi Nakagami e di 12 centesimi un ritrovato Francesco Bagnaia. Il già citato Zarco resta in quinta posizione, mentre arriva uno squillo anche da Andrea Dovizioso, sesto. Le Yamaha non hanno tentato il time attack nel pomeriggio, non sorprende quindi vederle lontane nella classifica dei tempi. Comunque sia, Franco Morbidelli e Maverick Viñales sono rimasti nella top ten della classifica combinata.