Ci siamo. E' arrivato il momento dell'atto finale, quello decisivo, che ci darà il nome del nuovo campione del mondo della MotoGP 2022. A Valencia Pecco Bagnaia ha bisogno di un 14mo posto per laurearsi per la prima volta campione del mondo in sella alla Ducati. Il sogno è vicino, con il torinese a bordo della moto italiana a un passo dal mondiale. Qualcosa di incredibile che potrebbe tramutarsi in realtà domenica pomeriggio nel kartodromo della Comunidad Valenciana. Quartararo naturalmente non si darà per vinto, ma dovrà vincere e sperare che Bagnaia incappi in una caduta o in una gara molto sfortunata. Tutto molto difficile, ma nel motorsport mai dire mai. Dopo diverse gare in giro per il mondo, finalmente in Europa per il finale di stagione. Orari quindi classici, appuntamento alle 14 per la gara dell'anno su Sky, mentre sarà in differita su TV8. Vietato mancare.

Programma GP di Valencia

Venerdì 4 novembre

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Sabato 5 novembre

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Domenica 6 novembre

Warm-Up Moto3: 9:00-9:10

Warm-Up Moto2: 9:20-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

GP di Valencia in tv: la gara sarà trasmessa sia in Pay per View che in chiaro in diretta

L’intero weekend del GP di Valencia sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su Sky Sport Uno (canale 201). La gara sarà trasmessa in differita in chiaro su TV8.

Palinsesto TV8

Sabato 5 novembre: sintesi delle qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP alle 16:15.

Domenica 6 novembre: gara Moto3 alle 14:00; gara Moto2 alle 15:15; gara MotoGP alle 17:00.

GP di Valencia in Live-Streaming

Il GP di Valencia sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Poi c'è il servizio streaming di TV8.

GP di Valencia: informazioni

Data orario e luogo: domenica 6 novembre, Circuito Ricardo Tormo

