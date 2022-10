ora il leader è Francesco Bagnaia, che deve guardarsi le spale da Fabio Quartararo ma solo per pura formalità, perché Il campionato mondiale di MotoGP si è fatto bollente. Dando per scontato che avrebbe vinto di nuovo Quartararo, a metà stagione , molti si sono dovuti ricredere perché la situazione si è ribaltata e, che deve guardarsi le spale da Fabio Quartararo ma solo per pura formalità, perché il titolo è ampiamente ipotecato

Pecco è il delfino di Valentino Rossi, il suo pupillo e il suo erede italiano. Cresciuto alla VR46 Academy, con la scuderia del Dottore ha anche vinto il titolo in Moto2 nel 2018, ma soprattutto tra l'attuale pilota Ducati e il fenomeno di Tavullia ci sono rispetto, complicità e amicizia. Per questo Rossi, come rivela gpone.com, sarà a Valencia per l'ultima gara del mondiale 2022.

Quest'anno Vale non si è fatto vedere spesso nel paddock: intrapresa la nuova avventura a quattro ruote con li GT WCE, era impegnato con le proprie gare; ma ora il suo campionato è finito e l'occasione è di quelle importanti, Rossi non mancherà: sarà lì a fare il tifo per Pecco ed eventualmente a festeggiare con lui un successo importantissimo.

