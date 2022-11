Fabio Quartararo comincia con il piglio giusto il weekend del Gran Premio della Comunità Valenciana 2022, ultimo round stagionale e appuntamento decisivo nella corsa al titolo per il Mondiale MotoGP. El Diablo ha impressionato quest’oggi sul passo gara con gomme usate nelle prove libere, prima di scendere in ottava piazza nella classifica combinata dopo il time-attack pagando comunque solo un paio di decimi dalla vetta. “Mi sono divertito oggi, almeno fino al time-attack (ride, ndr). Alla fine è sempre la stessa cosa, andiamo forte e siamo nella top3, poi quando mettiamo le gomme nuove scendiamo giù. Comunque sono molto felice del mio passo, già da stamattina. Penso che possiamo avere ancora un po’ di margine su qualche dettaglio“, dichiara il francese della Yamaha ai microfoni di Sky Sport.

Sulle sue aspettative in vista della qualifica: “Onestamente penso che la pole position non sia possibile, ma sarà molto importante fare 3°, 4°, 5° o 6°. Abbiamo un po’ di margine sul passo e anche sul time-attack. Con le nuove ali rispetto all’anno scorso c’è qualche punto in cui possiamo aggiungere un po’ di potenza ed è positivo“. Sui possibili valori in campo per il GP: “Per scappare via in gara devo migliorare 2-3 decimi al giro sul ritmo. Ho visto Marini e Martin che avevano un passo molto forte alla fine, ma noi non abbiamo fatto neanche un giro lento, sempre in 1’31”. Sono contento del mio ritmo e si può fare ancora meglio“.

