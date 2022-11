Era obbligato a vincere peròalla fine a Valencia non è nemmeno riuscito a salire sul podio, dovendosi accontentare di un quarto posto che lo costringono a cedere lo scettro al binomio Bagnaia-Ducati . Il francese ha dato tutto, battagliando nelle prime fasi di gara anche ardentemente con Pecco in un corpo a corpo in cui il #63 ha perso un’aletta della sua Desmosedici e che gli ha complicato la gara ma non gli ha impedito di completare l’opera e vincere il secondo titolo iridato, il primo in MotoGP.