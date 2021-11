Pedro Acosta è campione del mondo della Moto3. Lo spagnolo in Portogallo conquista la vittoria più importante della carriera, che gli regala il titolo di categoria. Successo importante, che mette fine al mondiale e a un periodo non semplice per lo spagnolo.

Mondiale in fin dei conti meritatossimo per Pedrito, che aveva iniziato al meglio con tre successi e quattro podi nelle prime quattro gare. Poi però la flessione e il gran recupero di Foggia che gli ha preso 76 punti in sei gare. Ma Portimao lo riporta sul gradino più alto del podio, il più dolce della sua breve carriera da rookie.

Bravo Acosta, super gara di Dennis Foggia. L'italiano fa il suo dalla prima curva, prova anche ad andarsene in fuga, senza successo. Così si ritrova nel gruppo con la solita gara di Moto3. Ma Dennis non molla e combatte con Acosta sino alla fine per la vittoria e per tenere aperto il titolo. Ma all'ultimo giro viene centrato da Binder che lo butta per terra, rovinando i suoi sogni di gloria.

Peccato per questo epilogo, dato che Foggia non si è potuto giocare la gara e il mondiale sino all'ultimo metro di questa gara per colpe non sue. C'è da dire che Dennis non perde il mondiale qui in Portogallo, lo ha perso per un inizio di stagione troppo cauto e con due ritiri e due piazzamenti fuori dai punti. Ma coi se e con i ma non si fa la storia e chi vince ha sempre ragione. Per cui bravo il rookie maravilla, mentre Dennis ci proverà il prossimo anno.

Con il crash all'ultimo giro tra Binder e Foggia, ne aprofittano Migno e Antonelli, che conquistano un fantastico podio. Bravissimo Andrea secondo, che dalle retrovie recupera e si riporta sul gruppo di testa, conquistando un bel secondo posto dietro alla Tigre.

Ora si va a Valencia per l'ultimo atto della stagione. In palio solo la gloria.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Foggia si ritrova secondo dietro Garcia, ma in poche curve torna davanti. Dietro Acosta in partenza non recupera molte posizioni, ma in due giri è già sesto e vicinissimo al gruppo di testa. Dietro ad Acosta ci sono Binder, Garcia, Fernandez, Artigas, Acosta, McPhee e Migno.

- Acosta prova a prendere il largo, ma l'azzardo non riesce. Sono in quattro ad averne di più e provano ad andarsene: sono Foggia, Artigas, Binder e Acosta. Le moto del team Leopard volano in rettilineo, Acosta e Binder tornano sotto nel misto. Quinto sale Migno, poi Masia e Garcia. Nono Antonelli. Ma tutti questi sono staccati dai primi quattro. A metà gara Acosta attacca e si porta dietro a Foggia. Da dietro un super Migno riporta il gruppo degli inseguitori sui primi quattro. E così davanti si ritrovano oltre una decina di piloti, guidati sempre dal duo Foggia-Acosta.

- A dieci giri dalla fine cambia tutto: Masia dal terzo posto prima passa Acosta, poi attacca e passa anche Foggia. Nel sorpasso ne approfitta anche Acosta che passa il rivale del mondiale. Quindi le due KTM del team Ajo si ritrovano in testa, con Acosta che in poche curve passa il compagno e va davanti a tutti, diventanto virtualemente campione del mondo. La gioia di Acosta dura però pochissimo: lo spagnolo si distrae un attimo e in una curva viene passato da ben cinque piloti.

- Diventa la solita gara di Moto3 con sorpassi e controsorpassi. Davanti si riporta Foggia, poi Binder, Garcia, Masia, Acosta, Migno, Antonelli e molti altri. Acosta però in poco torna di nuovo sotto a Foggia e, insieme a Binder, lottano su ogni curva.

- Si arriva agli ultimi tre giri. Acosta attacca e passa Foggia, mentre dietro cade Masia. Terzo si porta Garcia, poi Migno. Foggia attacca e si riporta in testa mentre inizia l'ultimo giro. Ma in curva due Pedro torna sotto e va davanti, mentre Foggia viene centrato da Binder e cade. Acosta quindi vince ed è campione del mondo. Secondo chiude un grande Migno, davanti ad Antonelli.

La statistica chiave

Era dai tempi di Loris Capirossi nel 1990 che un rookie del motomondiale non diventasse campione del mondo.

La dichiarazione

Pedro ACOSTA: "Non ho niente da dire. Ho fatto l'ultimo giro piangendo. Devo ringraziare Ajo e Red Bull perché mi hanno dato una famiglia. Grazie a tutti i ragazzi del team che mi hanno fatto credere in me stesso e mi hanno messo in grado di vincere il titolo".

Il momento social

Il migliore

Dennis FOGGIA: Un grandissimo peccato. Fa la gara che deve fare, cercando anche di andarsene. L'azzardo non riesce e si ritrova invischiato nel gruppo. Nel finale lotta con Acosta, ma deve alzare bandiera bianca per l'erroraccio di Binder. Un peccato che non se lo sia potuto giocare sino all'ultimo metro.

Il peggiore

Darryn BINDER: Sempre aggressivo dal primo giro, nel finale la combina grossa buttando giù Foggia. E pensare che questo l'anno prossimo correrà in MotoGP...

