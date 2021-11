Si torna a Portimao. Il Motomondiale fa tappa in Portogallo per il penultimo atto stagionale sul circuito dell'Algarve. Qui si disputò il terzo Gran Premio del 2021, vinto da Fabio Quartararo davanti a Francesco Bagnaia e Joan Mir. Ora c'è il secondo round. Gli orari ve li abbiamo scritti qui, è tempo di analizzare i cinque temi fondamentali prima del weekend.

1) Col mondiale chiuso Quartararo correrà senza pressioni. Si confermerà ad alti livelli?

Lo sanno anche i muri: Fabio Quartararo è già stato proclamato campione del mondo 2021. Il francese ha vinto quindi il mondiale con due gare d'anticipo e ora può andare in Portogallo libero da pensieri e pressioni. Dovrebbe essere un qualcosa di favorevole per El Diablo, ma è anche vero che potrebbe avere un calo di tensione dopo la vittoria del titolo. E' successo spesso che un pilota, dopo il trionfo nel mondiale, si sia rilassato nelle settimane successive. Riuscirà a confermarsi ad altissimi livelli anche a Portimao? Ricordiamo che il francese, quest'anno, non ha mai sbagliato in gara ed è sempre andato a punti.

2) La Ducati vincerà almeno il titolo costruttori?

Francesco Bagnaia Credit Foto Getty Images

Il discorso sul Diablo vale naturalmente per tutti: Bagnaia e compagnia gareggeranno per la gloria, senza pressioni di classifica o punti. Dopo la caduta di Misano Pecco è carico e voglioso di rivincita. Inoltre ci sono ancora in ballo il mondiale costruttori e team. In quello a squadre Ducati è dietro a Yamaha di 9 punti, mentre nel costruttori la squadra italiana comanda di 12 sulla casa giapponese. Sarebbe una piccola consolazione dopo la sconfitta nel mondiale piloti, nonostante la migliore moto del circus.

3) Marc Marquez ancora out: quando tornerà?

Marc Marquez Credit Foto Getty Images

Sono importanti i temi Quartararo e Ducati, ma l'argomento del weekend è certamente l'assenza del Cabroncito. Stavolta il braccio non c'entra: lo spagnolo non sarà in Portogallo per una leggera commozione cerebrale dovuta a una caduta in allenamento mentre praticava off-road . Quindi il vincitore degli ultimi due gran premi sarà assente in Portogallo, ma soprattutto è in discussione la sua presenza anche per i test post season a Jerez del 18 e 19 novembre. Saranno prove cruciali per lui e per la Honda, per mettere a punto la moto in ottica 2022. Se dovesse veramente essere assente sarà un grande problema per la casa giapponese, in quanto mancherà il cardine fondamentale per la direzione dello sviluppo sulla moto per il prossimo anno. Non c'è pace quindi per Marc, da un anno e mezzo sempre alle prese con problemi fisici.

4) Capitolo italiani: chi potrà fare bene in Portogallo?

Oltre a Bagnaia di cui abbiamo già parlato, facciamo una piccola panoramica sugli altri italiani, per cui ci sono alcune note liete e altre meno. Il protagonista dell'ultimo periodo è naturalmente Enea Bastianini, autore di ultime grandissime prestazioni e di ben due podi. L'italiano è in forma smagliante e anche a Portimao potrà fare molto bene. Ricordiamo che c'è in palio il titolo di rookie dell'anno ed Enea è davanti a Martin di 5 punti. Sarebbe un grande colpo per lui battere un compagno di casa con una moto molto più aggiornata, anche se bisogna dire che Jorge ha saltato diverse gare in stagione per infortunio.

Il duello BASTIANINI MARTIN Moto e team Ducati GP19 (Team Avintia) Ducati GP21 (Team Pramac) Punti 87 82 Vittorie 0 1 Podi 2 3 Ritiri o gare saltate 3 8 Gare a punti 12 8

Franco Morbidelli esulta per il 3° posto a Jerez, MotoGP 2021, Getty Images Credit Foto Getty Images

Ci si aspetta qualcosa in più da Franco Morbidelli, non ancora al 100% dopo l'operazione al ginocchio di metà anno. Nelle ultime corse Frenkie è sempre partito bene, per poi crollare nel finale, segno che il fisico non è ancora al meglio. Almeno potrà prendere sempre più confidenza con il nuovo mezzo. La stessa cosa può dirla Andrea Dovizioso: qui Morbidelli fece una delle migliori prestazioni stagionali, un bel quarto posto. Con la stessa moto di Frenkie difficilmente Dovi potrà fare gli stessi risultati, c'è comunque da sperare in un costante miglioramento dell'italiano. Chi è invece sotto esame e tanto è Luca Marini: il fratello di Vale a Misano ha fatto bene, ma è stato ancora una volta battuto da Enea Bastianini. Le polemiche su di lui sono tante, soprattutto perché il prossimo anno dovrebbe avere una Ducati 2022, mentre la Bestia "solo" la 2021. Per zittire le lamentele deve fare una grande gara. Discorso diverso invece per Danilo Petrucci e Valentino Rossi, che ormai si godono le ultime gare prima dell'addio al circus.

Valentino Rossi Credit Foto Getty Images

5) Mondiali aperti in Moto3 e Moto2

Per ultimo chiudiamo con una parentesi sulle classi più leggere, dove abbiamo campionati ancora apertissimi. In Moto3 Pedro Acosta è sempre leader, ma non ha più lo strapotere di inizio stagione, mentre Dennis Foggia è in un momento di forma incredibile e continua a rimontare. Ora il distacco tra i due è di 21 punti, ancora tanti purtroppo. L'italiano deve vincere o comunque arrivare davanti allo spagnolo per portare il mondiale a Valencia. Discorso simile in Moto2, con Fernandez dietro di 18 punti rispetto al compagno di squadra Remy Gardner. Anche qui Raul era in grande rimonta sul figlio di Wayne, ma a Misano è caduto e ha buttato via una grossa occasione per andare in testa al campionato e ora si ritrova dietro. Per Acosta e Gardner quindi c'è il match point. Vedremo se festeggeranno in Portogallo o il mondiale si chiuderà a Valencia.

