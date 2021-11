entrare in zona punti scattando dalla 16ma piazzola, chiudendo appena alle spalle del fratello Luca Marini e davanti al compagno di marca Andrea Dovizioso. Il centauro di Tavullia è riuscito a chiudere tre gare consecutive in top-15 per la prima volta in stagione (15° ad Austin, decimo a Misano) e sale a quota 38 punti in quella che è l’ultima annata agonistica della sua gloriosa carriera. Queste le parole di Valentino Rossi a Sky. Valentino Rossi ha concluso in 13ma posizione il GP dell’Algarve 2021, penultima tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena oggi pomeriggio sul circuito di Portimao. Il nove volte Campione del Mondo è riuscito ascattando dalla 16ma piazzola, chiudendo appena alle spalle del fratello Luca Marini e davanti al compagno di marca Andrea Dovizioso. Il centauro di Tavullia è riuscito a chiudere tre gare consecutive in top-15 per la prima volta in stagione (15° ad Austin, decimo a Misano) e sale a quota 38 punti in quella che è l’ultima annata agonistica della sua gloriosa carriera. Queste le parole di Valentino Rossi a Sky.

Su Valencia, ultima gara della carriera

“L’obiettivo di arrivare a punti è stato centrato. Il mio passo non è stato male in confronto alle prove, la scelta delle gomme è stata giusta perché con la media non avevo il passo. Nel finale c’è stata la bandiera rossa a 2 giri dalla fine: avrei voluto provare ad attaccare mio fratello, ma non ho potuto, l’importante è che nessuno si sia fatto male“.

Su Dennis Foggia, speronato da Darryn Binder in Moto3

Lui a volte è troppo aggressivo e non è un bene, ma non so se serva una sorta di superlicenza per l’accesso dei piloti alla top class. Darryn in Petronas è benvoluto, è molto veloce e gli hanno dato fiducia promuovendolo in MotoGP, ma il punto è che ci sono dei piloti troppo aggressivi e sono quasi sempre gli stessi: quando capita qualcosa ci sono in mezzo sempre gli stessi nomi. Bisognerebbe parlare con loro perché serve più rispetto: Foggia ha lottato alla grande, il suo team ha lavorato a fondo, si giocavano il titolo ed essere stesi così dà molto fastidio“.

Su Francesco Bagnaia, oggi vincitore e secondo nel Mondiale

Bagnaia è stato bravissimo, la Ducati fa paura e mi dà gusto vedere come guida: per un appassionato di moto vederlo guidare è eccitante. Oggi ha avuto pure ragione sulle gomme, io gli avevo consigliato la dura, invece lui ha fatto bene a mettere la media: indovina pure gli pneumatici. Lui ha il talento di fare quello che vuole con la moto, è una persona tranquilla, ma in moto trova molto coraggio. Pecco ha un modo particolare di guidare, ma una volta che lo sistema diventa molto tosto. Credo che Bagnaia e la Ducati debbano avere dei rimpianti per come è andata la stagione: potevano vincere! Il crocevia è stato l’errore del Mugello, quando Bagnaia era in testa ed è caduto: lì è arrivata un po’ di delusione, Pecco ci ha messo qualche gara per riprendersi e Quartararo ha preso il largo. Questo finale però lo proietta al 2022 come il favorito: per il Mondiale ci sono tanti piloti veloci a cominciare da Quartararo, ma Bagnaia è lì“.

