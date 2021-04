Valentino Rossi per non essere andato Franco Morbidelli che è riuscito a trovare comunque la 7a posizione dopo aver rotto Giornata dagli animi diversi per gli italiani. Dalla tristezza diper non essere andato oltre il 14° posto , al sospiro di sollievo diche è riuscito a trovare comunque la 7a posizione dopo aver rotto ben due motori nelle prove libere 1

"Giornata movimentata"

È stata una giornata molto movimentata per noi. Sono successe molte cose. Comunque siamo riusciti ad entrare in top 10 e ad equilibrare la differenza di feeling che c’era in precedenza tra mattina e pomeriggio. Questa sera mi sentivo più comodo sulla moto, anche se purtroppo nel mio secondo time-attack ho trovato due bandiere gialle e non ho potuto fare più di tanto

Grand Prix Doha Le Ducati di Miller e Bagnaia volano, 14° Valentino Rossi 2 ORE FA

Cosa è successo col motore?

Abbiamo avuto un problema uguale ad entrambi i motori, che non sembra essere grave. Per sicurezza comunque abbiamo deciso di sbloccare un motore perché la FP2 era molto importante e non potevamo permetterci di sbagliare. In generale ho avuto sensazioni migliori dall'ammortizzatore e dalla moto. La direzione è giusta. Se più avanti ci saranno dei venerdì più calmi, cercheremo di capire meglio cos’è successo esattamente domenica scorsa

Francesco Bagnaia che ha rimediato Felice per la prestazioneche ha rimediato un altro 2° posto , alle spalle del compagno Jack Miller, nelle libere del venerdì.

"Mi sono trovato bene"

Le condizioni sono abbastanza diverse rispetto ad una settimana fa, per cui ho faticato di più. Nella FP2, sin da quando sono partito con doppia gomma soft, sono riuscito a trovarmi subito molto meglio, senza dover spingere più di tanto. Ho fatto un 1'54'' con la benzina a livello di gara, quindi a pieno carico. Mi sono trovato molto bene in queste condizioni ed è un aspetto davvero fondamentale. Sono molto contento di come abbiamo lavoro oggi. Ho cercato di compiere un po’ più di giri con la gomma soft e il ritmo era abbastanza costante tanto che, l’ultima tornata prima di fermarmi per il time attack, ero ancora sull’1'54''4, quindi siamo quasi più preparati del weekend scorso

Valentino Rossi, 42 anni di una leggenda non ancora sazia

Grand Prix Doha Libere 1 ad Aleix Espargaró, Valentino Rossi è 17° 7 ORE FA