Losail si è conclusa la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Doha. Come prevedibile, le alte temperature hanno reso l'asfalto decisamente più lento rispetto a quello affrontato durante la FP2, di conseguenza è stato impossibile sovvertire le gerarchie della classifica combinata stabilita nella serata di ieri. Ciò significa che due pezzi da novanta quali Joan Mir e Valentino Rossi dovranno giocoforza partecipare al Q1, con il serio rischio di dover scattare a centro gruppo nella gara di domenica.

Come se non bastasse, ci si è messo anche il forte vento a complicare ulteriormente la situazione, portando parecchia sabbia in pista. Insomma, ne è venuto fuori un turno complessivamente interlocutorio nell’economia del weekend, al termine del quale la tornata più rapida è stata fatta segnare proprio in extremis da Fabio Quartararo, in 1’56”064 (di quasi tre secondi più lento rispetto al miglior tempo di Jack Miller ieri sera). Il francese della Yamaha Petronas ha preceduto le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, che hanno deciso di lavorare parecchio rispetto a molte altre Case. Tanti chilometri percorsi anche dalla Ktm, con Danilo Petrucci a chiudere in quarta piazza.

Al contrario le Ducati si sono impegnate pochissimo. Addirittura, i vari Jack Miller, Johann Zarco, Jorge Martìn e Luca Marini non hanno completato neppure un passaggio. Si è visto qualche segnale di ripresa per Valentino Rossi, che ha ridotto al minimo il ritardo dai compagni di marca Maverick Viñales e Franco Morbidelli. Il Dottore ha strappato la nona prestazione cronometrica, appena dietro allo spagnolo e al romano.

Ricapitolando, hanno guadagnato accesso diretto al Q2 le quattro Ducati ufficiali di Jack Miller, Francesco Bagnaia, Johann Zarco e Jorge Martìn; le tre Yamaha di Maverick Viñales, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli; la Suzuki di Alex Rins, l’Aprilia di Aleix Espargarò e la Honda di Stefan Bradl. Le qualifiche avranno inizio alle ore 19.00 italiane. Questa, invece, la graduatoria finale della FP3.

GP DOHA MOTOGP – CLASSIFICA FP3

POS PILOTA MOTO TEMPO 1 QUARTARARO Fabio Yamaha 1’56″064 2 RINS Alex Suzuki 1’56″347 3 MIR Joan Suzuki 1’56″450 4 PETRUCCI Danilo Ktm 1’56″614 5 VIÑALES Maverick Yamaha 1’56″647 6 MORBIDELLI Franco Yamaha 1’56″660 7 BASTIANINI Enea Ducati 1’56″668 8 MARQUEZ Alex Honda 1’56″701 9 ROSSI Valentino Yamaha 1’56″718 10 ESPARGARO Pol Honda 1’56″789 11 OLIVEIRA Miguel Ktm 1’56″855 12 BINDER Brad Ktm 1’56″933 13 LECUONA Iker Ktm 1’56″981 14 BAGNAIA Francesco Ducati 1’57″335 15 SAVADORI Lorenzo Aprilia 1’57″378 16 BRADL Stefan Honda 1’57″450 17 ESPARGARO Aleix Aprilia 1’58″633 18 NAKAGAMI Takaaki Honda 2’03″348 NC MILLER Jack Ducati No Time NC ZARCO Johann Ducati No Time NC MARTIN Jorge Ducati No Time NC MARINI Luca Ducati No Time

