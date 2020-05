Jorge Lorenzo: "L’incidente in Argentina cambiò il (buon) rapporto tra Valentino Rossi e Marquez"

Dal nostro partner OAsport.it

Importanti le dichiarazioni di Jorge Lorenzo riportate da Marca, in cui il centauro iberico parla della rivalità tra Marc Marquez e Valentino Rossi, nata nel 2015, quando alla fine fu proprio Lorenzo ad approfittare della situazione portando a casa il titolo iridato della MotoGP. La rivalità tra Marquez e Rossi nacque in Argentina nel 2015, quando i due vennero a contatto:

Personalmente penso che nella gara argentina del 2015 si sia interrotto il buon rapporto tra loro. Valentino ha scoperto che aveva la possibilità di vincere il Campionato. Non aveva quella chiara opzione dal 2009, quando aveva avuto la sua ultima possibilità. Si toccarono e Marc pensò che la colpa dell’incidente fosse stata di Valentino: da quel momento il rapporto cambiò. Non è mai stato lo stesso del passato

Lorenzo però afferma di aver poi vinto meritatamente quel titolo mondiale: “Sono stato il più veloce. Quell’anno ho ottenuto più vittorie, più pole e giri veloci di tutti i miei avversari. Meritavo la vittoria finale, non ero un campione che non ha vinto le gare o che ne ha vinte solo una o due. Ho vinto sette gare. E, come detto, ho conquistato più vittorie, pole e giri veloci di tutti i miei avversari“.

