Le pagelle: Dovizioso perfetto, bene Mir, Miller e Rossi, male Zarco e Viñales

E' tempo di dare i voti ai protagonisti della gara di scena in Austria, quarto atto del mondiale della MotoGP 2020. Super Dovizioso, gestione impeccabile, bene anche Rossi soprattutto per aver cancellato con un colpo di spugna lo spavento preso. Male Zarco e Viñales.

Andrea DOVIZIOSO Voto 10: perfetto in ogni suo aspetto. Concentrato, sia prima sia dopo la bandiera rossa, bravissimo a tener duro in bagarre e micidiale nell’allungare il passo nel finale per andare a prendersi una vittoria senza rischi.

Joan MIR Voto 9: aveva già fatto capire che avrebbe dato battaglia nelle FP4 col suo miglior tempo e durante la gara non molla mai. Il sorpasso finale su Miller è una perla di tenacia.

Jack MILLER Voto 8: combattivo per tutta la gara, spinge e prova a imporre il proprio ritmo. Il voler strafare quando è in testa, però, lo porta a un deterioramento delle gomme che gli farà perdere la seconda posizione.

Brad BINDER Voto 8: in una gara così pazza, dimostrare di esserci ancora dopo la vittoria della scorsa settimana non è così scontato. Lui c’è, con un grandissimo sorpasso su Valentino Rossi a metà gara. Da tenere d’occhio anche la prossima settimana.

Valentino ROSSI Voto 8.5: semplicemente encomiabile. Parte dal 12° posto dopo un sabato difficilissimo e quando riparte è ottavo. Il fatto che arrivi quinto a pochissimo da Binder è da evidenziare, ma il vero applauso gli va fatto per essere risalito in moto con la stessa freddezza e lucidità che avrebbe avuto se non gli fosse capitato nulla: ma in realtà sappiamo che ha rischiato tantissimo indirettamente per l’incidente tra Zarco e Morbidelli. Roba da far tremare le gambe.

Takaaki NAKAGAMI Voto 6: si porta a casa un’altra sufficienza. In una gara simile, tutto poteva accadere e lui è ancora il primo delle Honda in assenza di Marquez. E’ anche l’ultimo a contenere il distacco entro i 10 secondi, poi c’è il vuoto.

Fabio QUARTARARO Voto 5: dalla terza casella a ottavo sono tanti punti persi per il leader della classifica, che con la frenata di Viñales e lo zero (indotto) di Morbidelli vede il prepotente rientro di Dovizioso. Attenzione all’appagamento.

Pol ESPARGARO Voto 4: era tra i migliori, poi comincia a sbagliare, si perde e infine, in pieno calo, si tocca con Oliveira ed esce di scena. Un brutto e repentino declino.

Johann ZARCO Voto 3: con la sua traiettoria scellerata butta via la gara, rischia di fare molto male all’incolpevole Franco Morbidelli e crea un pericolo serio per tutti gli altri piloti. Si scusa subito col Morbido, ma non serve chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati...

Incidente Zarco-Morbidelli, Rossi sfiorato Credit Foto From Official Website

Maverick VIÑALES Voto 2: era in pole position, poteva approfittare delle difficoltà di Quartararo e invece fa peggio di lui. Era una gara in cui lottare per la testa, non per non arrivare ultimo. Non dimostra la stessa freddezza di Rossi (cui era davanti al momento del disastro sfiorato) nel gestire lo spavento.

Ducati Voto 0: non è un voto per la gestione della gara, ma un voto politico per come è stata gestita la questione Dovizioso. Da italiani, ci sembra impossibile che la scuderia italiana accetti di veder andare via un pilota italiano e che ha ancora molto da dire a questo mondo, come ha appena dimostrato.

