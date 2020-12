Ricordiamo che il centauro della Honda si è infortunato lo scorso 19 luglio in occasione del GP di Spagna e si era procurato una frattura dell’omero. Due giorni dopo si era sottoposto a un intervento a Barcellona e il 25 luglio aveva cercato di tornare in scena in occasione del GP d’Andalusia, seconda tappa del Mondiale. Il dolore era poi tanto e il 3 agosto era finito nuovamente sotto i ferri perché la placca applicata all’osso fratturato si era rotta.

Secondo quanto riportato da La Sexta, Marquez deciderà se entrare in sala operatoria una terza volta o meno. Alcuni specialisti parlano di tempi di recupero di circa sei mesi in caso di un nuovo intervento, dunque di un rientro in pista soltanto all’inizio della prossima estate. Al padre Julià è stato chiesto come fosse andata l’operazione di Marc all’ingresso dell’ospedale e la risposta è stata: “Non l’hanno ancora operato“, accompagnata un “non lo so“, quando gli hanno domandato se sarà operato. Il genitore del fuoriclasse iberico ha poi proseguito: “Non so se sia la soluzione migliore. Questo è quello che ci devono dire i medici. Sta bene, molto bene, grazie“.