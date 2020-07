MotoGP 2020: calendario gare, date, circuiti, team e piloti

Dopo tante chiacchiere è ora di far parlare la pista. Nel weekend a Jerez partirà il mondiale della MotoGP 2020. Un'annata atipica, una stagione al momento di 13 gare su otto circuiti tutti in Europa. Chi proverà a battere il Cabroncito Marc Marquez? Calendario gare, circuiti, date, team e piloti di questa stagione.

Dopo praticamente otto mesi la classe è pronta per la partenza. Un'attesa spasmodica, un tempo lunghissimo fatto di gare virtuali, tante chiacchiere e qualche contratto interessante già firmato per i prossimi anni. Ci siamo: la MotoGP is back!

Valentino Rossi, Alex Rins, Marc Marquez, Fabio Quartararo, Alex Marquez, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci, Brad Binder, Johann Zarco, MotoGP Test Sepang 2020

Si doveva iniziare in Qatar, poi però la Dorna ha deciso di stoppare l'inizio del mondiale della MotoGP in quanto nel paese asiatico difficilmente gli italiani sarebbero potuti entrare a metà marzo senza fare quarantena. Così la stagione è iniziata solo per Moto2 e Moto3 che erano già li per i test. Poi lo stop totale fino ad ora.

Il calendario rivisto

Si parte da Jerez in Spagna, naturalmente a porte chiuse. Il calendario è stato rivisto più volte, al momento sono 13 le tappe confermate su otto circuiti diversi. Come in F1, diverse volte si correrà per due volte di fila sullo stesso tracciato. Ben sei volte si gareggerà in Spagna, Italia presente con 2 corse a Misano. Altre gare potrebbero essere annunciate, ma al contrario della Formula 1 non c'è poi così tanto ottimismo per correre fuori dall'Europa: il continente americano è ancora off limits per tutti i casi di COVID ancora presenti, le trasferte asiatiche sono troppo costose e senza pubblico non ne vale la pena. Di seguito il calendario attuale.

DATA GRAN PREMIO CIRCUITO 19 luglio Spagna Jerez 26 luglio Andalucia Jerez 9 agosto Repubblica Ceca Brno 16 agosto Austria Red Bull Ring 23 agosto Stiria Red Bull Ring 13 settembre San Marino e della Riviera di Rimini Misano 20 settembre Emilia Romagna Misano 27 settembre Catalogna Barcellona 11 ottobre Francia Le Mans 18 ottobre Aragona Aragon 25 ottobre Teruel Aragon 8 novembre Europa Valencia 15 novembre Comunidad Valenciana Valencia

Gli orari di Jerez

Marc Marquez festeggia sotto la curva di tifosi a Jerez de la Frontera, il 5 volte campione del mondo di MotoGP si ripeterà in questo 2019

Come primo atto la Dorna ha fatto le cose in grande, dato che correranno tutte e quattro le categorie, compresa la MotoE. Back to back subito a Jerez, con il Gran Premio del prossimo weekend che prenderà il nome di GP di Andalucia. Dorna quindi sceglie la strada già intrapresa da Liberty Media, gare in pochi circuiti per evitare spostamenti e garantire una maggiore sicurezza. In un paddock senza pubblico e ospiti, zero motorhome e con pochissimi giornalisti, la categoria regina delle due ruote si appresta ad iniziare la stagione seguendo rigidi protocolli. Tamponi per tutti, distanziamento sociale, mascherine e isolamento. Non sarà facile per nessuno, soprattutto per i meccanici che dovranno lavorare a distanza e con mascherine per tutto il tempo. Ma questo è l'unico modo per fare iniziare questa stagione.

Venerdi 17 luglio 2020

09:00-9:40: Moto3, FP1.

09:55-10:40: MotoGP, FP1.

10:55-11:35: Moto2, FP1.

11:50-12:20: Motoe FP1

13:15-13:55: Moto3, FP2

14:10-14:55: MotoGP, FP2.

15:10-15:50: Moto2, FP2

16:50-17:20: MotoE FP2

Sabato 18 luglio 2020

09:00-9:40: Moto3, FP3

09:55-10:40: MotoGP, FP3

10:55-11:35: Moto2, FP3

12:35-12:50: Moto3, Q1

13:00-13:15: Moto3, Q2

13:30–14:00: MotoGP, FP4

14:10–14:25: MotoGP, Qualifying 1

14:35–14:50: MotoGP, Qualifying 2

15:05–15:20: Moto2, Qualifying 1

15:30–15:45: Moto2, Qualifying 2

16:00–16:40: MotoE E-Pole

Domenica 19 luglio 2020

8:20-8:40: Moto3, warm-up

8:50-9:10: Moto2, warm-up

9:20-9:40: MotoGP, warm-up

10:05: MotoE, gara (9 giri)

11:00: Moto3, gara (22 giri)

12:20: Moto2, gara (23 giri)

14:00: MotoGP, gara (25 giri)

Team e piloti MotoGP 2020

TEAM PILOTA NAZIONALITA' NUMERO MOTO Aprilia Andrea Iannone Italia 29 Aprilia Aprilia Aleix Espargarò Spagna 41 Aprilia Ducati Factory Andrea Dovizioso Italia 04 Ducati Ducati Factory Danilo Petrucci Italia 9 Ducati Pramac Jack Miller Australia 43 Ducati Pramac Francesco Bagnaia Italia 63 Ducati Avintia Johann Zarco Francia 5 Ducati Avintia Tito Rabat Spagna 53 Ducati LCR Cal Crutchlow Inghilterra 35 Honda LCR Takaaki Nakagami Giappone 30 Honda Honda Factory Marc Marquez Spagna 93 Honda Honda Factory Alex Marquez Spagna 73 Honda KTM Factory Pol Espargarò Spagna 44 KTM KTM Factory Brad Binder Sud Africa 33 KTM Tech 3 Miguel Oliveira Portogallo 88 KTM Tech3 Iker Lecuona Spagna 27 KTM Suzuki Alex Rins Spagna 42 Suzuki Suzuki Joan Mir Spagna 36 Suzuki Yamaha Factory Maverick Vinales Spagna 12 Yamaha Yamaha Factory Valentino Rossi Italia 46 Yamaha Petronas Fabio Quartararo Francia 20 Yamaha Petronas Franco Morbidelli Italia 21 Yamaha

