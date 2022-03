Sembra ieri, invece sono passati più di tre mesi dalla fine del mondiale della MotoGP 2021 che ha visto trionfare per la prima volta in carriera Fabio Quartararo. Dopo un inverno di pausa è già tempo di tornare in pista per i bolidi a quattro ruote per il primo Gran Premio stagionale. 24 piloti al via, con ben 7 italiani in gara

Il mondiale della MotoGP 2022 parte dal Qatar per l'ormai tradizionale gara in notturna, e terminerà come spesso accade nel kartodromo di Valencia. Dopo due anni tribolati si spera di tornare alla normalità e quindi per questa stagione è stato stilato un calendario molto fitto, il più fitto di sempre: saranno ben 21 le corse al momento stabilite, con la Dorna che spera di poterle fare tutte, nuove ondate di pandemia permettendo. La MotoGP non va in Russia e quindi non ha il problema della F1 con Sochi , però in autunno sono in calendario gare in Giappone, Australia e Thailandia. Al momento c'è grande ottimismo. Due naturalmente gli appuntamenti in Italia: al Mugello a fine maggio e a Misano a inizio settembre. Di seguito le date e gli orari italiani di ogni gara.

Il calendario della MotoGP 2022: Indonesia e Finlandia, le new entry

DATA GRAN PREMIO ORARIO GARA 6 marzo Qatar 16:00 20 marzo Indonesia 08:00 3 aprile Argentina 20:00 10 aprile Usa 21:00 24 aprile Portogallo 15:00 1 maggio Spagna (Jerez) 14:00 15 maggio Francia 14:00 29 maggio Italia (Mugello) 14:00 5 giugno Spagna (Catalunya) 14:00 19 giugno Germania 14:00 16 giugno Olanda 14:00 10 luglio Finlandia 14:00 7 agosto Inghilterra 15:00 21 agosto Austria 14:00 4 settembre San Marino (Misano) 14:00 18 settembre Spagna (Aragon) 14:00 25 settembre Giappone 08:00 2 ottobre Thailandia 10:00 16 ottobre Australia 05:00 23 ottobre Malesia 09:00 6 novembre Spagna (Valencia) 14:00

Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, MotoGP, Getty Images Credit Foto Getty Images

I piloti e i team della stagione 2022

Difficile dire chi possa essere il favorito per questa stagione, ma sembra essere finalmente l'anno buono per la Ducati e Bagnaia . Nei test pre stagionali Pecco ha fatto la voce grossa, a bordo di una Ducati 2022 assolutamente al vertice. Fabietto Quartararo naturalmente non parte battuto, anche se la Yamaha non sembra all'altezza delle rivali. L'avversario numero 1 per l'italiano potrebbe essere così il solito Cabroncito Marc Marquez: lo spegnolo finalmente sembra essere sulla via della totale guarigione e la nuova Honda è nata sotto una buona stella. Occhio anche a Martin, alle Suzuki, alle Aprilia sempre più in rampa di lancio, e anche ai tanti italiani che potranno togliersi diverse soddisfazioni in un mondiale alquanto equilibrato.

Fabio Quartararo posa con il cartellone del campione del mondo Credit Foto Getty Images

SQUADRA PILOTI Yamaha Factory Fabio Quartararo + Franco Morbidelli Yamaha WithU Andrea Dovizioso + Darryn Binder Ducati Factory Francesco Bagnaia + Jack Miller Ducati Pramac Johann Zarco + Jorge Martin Ducati VR46 Racing Luca Marini + Marco Bezzecchi Ducati Gresini Enea Bastianini + Fabio Di Giannantonio Aprilia Aleix Espargaro + Maverick Vinales Suzuki Joan Mir + Alex Rins KTM Factory Brad Binder + Miguel Oliveira KTM Tech3 Raul Fernandez + Remy Gardner Honda Repsol Marc Marquez + Pol Espargaro Honda LCR Alex Marquez + Takaaki Nakagami

MotoGP 2022 in diretta su Sky, Now e TV8

Ci sono diversi possibilità per seguire la MotoGP 2022. La prima soluzione è abbonandosi a Sky e attivando il pacchetto Sky Sport. Oppure, sottoscrivere un abbonamento a Now (ex Now TV). Per gli appassionati di MotoGP che non intendono sottoscrivere un abbonamento, ricordiamo che sarà possibile seguire le competizioni in chiaro su Tv8, con un mix di gare tra differita e diretta.

