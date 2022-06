Il futuro comincia a essere meno misterioso in casa Ducati. Sono settimane, infatti, che ci si chiede quale sarà il prossimo compagno di squadra di Francesco Bagnaia dal 2023 e parte di questa risposta è arrivata: Jack Miller non sarà più a Borgo Panigale. Dopo cinque anni in Rosso, l’australiano guarda alla KTM e affiancherà il sudafricano Brad Binder, ritrovando anche una vecchia conoscenza come Francesco Guidotti, ex Team Manager Pramac e oggi riferimento della squadra austriaca. Si parla di un contratto biennale.

A questo punto, sembrerebbe proprio che la sella di Miller se la contenderanno Enea Bastianini e lo spagnolo Jorge Martin. L’annuncio ufficiale, forse, ci sarà dopo la pausa estiva e il team di Borgo Panigale vuole prendersi tutto il tempo per fare la sua scelta. A fornire un’ulteriore precisazione a riguardo è stato Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse ai microfoni di DAZN.

Ad

Jack Miller, Ducati Credit Foto Getty Images

Gran Premio di Catalogna Moto2: Vietti strepitoso al Montmelò: dal Q1 alla pole position 3 ORE FA

Abbiamo sempre detto che l’obiettivo era avere Jorge ed Enea in Ducati per i prossimi due anni. Penso che l’abbiamo raggiunto, prenderemo una decisione per la squadra ufficiale un po’ più tardi. Sappiamo che Jorge non è perfetto fisicamente e vogliamo vedere qualche gara in più dopo l’operazione“, le parole di Ciabatti. Il centauro iberico, infatti, si sottoporrà a un intervento a Modena per risolvere i problemi ai nervi della mano destra e dovrebbe essere pronto per il ritorno nel prossimo round al Sachsenring (Germania).

La scuderia italiana, per questo, vuole capire quali saranno le prestazioni dell’attuale pilota del Team Pramac prima di pronunciarsi in maniera definitiva.

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

Gran Premio di Catalogna Aleix Espargaro: "Era il mio momento", Bagnaia: "Fiducioso per la gara" 3 ORE FA