Enea Bastianini non si ferma più. Il centauro del team Gresini Racing centra la seconda vittoria stagionale sul circuito di Austin e Il centauro del team Gresini Racing centra la seconda vittoria stagionale sul circuito di Austin e guarda tutti dall’alto verso il basso nella classifica mondiale . I risultati parlano da soli e nonostante il 2022 delle due ruote sia ancora agli esordi iniziano a circolare le prime voci su un possibile corteggiamento messo in atto della Honda.

Il 24enne riminese al momento lascia aperte tutte le porte: “In realtà credo che gli spagnoli mi abbiano fatto crescere molto – racconta a Sky – Nel team Monlau avevamo instaurato un bel rapporto. Non so se la Honda mi ha messo gli occhi addosso, ma non direi di no su due piedi. Non escluderei niente al momento”.

Appare contemplabile anche una promozione nel team ufficiale: “Passare nella squadra ufficiale Ducati? Al momento non è una cosa che mi preme, per adesso penso soprattutto a fare delle belle gare. A un certo punto dovrò prendere una decisione sul futuro, sicuramente le offerte ci sono, ma non voglio prendere decisioni affrettate. In questo momento sto bene nel team Gresini Racing, voglio concentrarmi sulle gare, si parlerà del resto più avanti”.

Riguardo all’ipotizzabile approdo in casa Honda si è espresso anche il manager di Enea, Carlo Pernat, che esclude a priori una trattativa con la scuderia giapponese: “Bastianini può fare gola alla Honda, ma lui alla Honda non ci andrà. Ha già avuto un’esperienza negativa in Moto3 con il team Monlau (la squadra di Emilio Alzamora, ndr), dove ha rischiato di non essere quasi più un pilota. Gli spagnoli non possono gestire gli italiani, Enea deve stare in un team italiano gestito da italiani”.

