In altri tempi Imola si sarebbe riservata in piazza per abbracciare la famiglia e celebrare la vita di uno dei suoi concittadini più talentuosi e onorevoli: Fausto Gresini, purtroppo la pandemia e il Covid-19 (il tremendo virus contro cui l’ex due volte campione del mondo 125 e popolare team manager ha lottato strenuamente per oltre 50 giorni), impongono una cerimonia in forma privata e nel segno della massima discrezione che però sarà trasmessa in streaming sulla pagina facebook della Gresini Racing.

Come recita il comunicato pubblicato dalla scuderia omonima creata da Fausto nel 1997: “non sarà purtroppo la cerimonia con cui tutti avremmo voluto congedarci dal nostro amato Fausto per via delle attuali restrizioni dovute alla pandemia”. In accordo con la famiglia però dalle 10:00 di sabato 26 febbraio, il funerale sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del team Gresini Racing, in modo da permettere a tutti di partecipare all’ultimo saluto. Una bella iniziativa e che permetterà ad appassionati, fan e amici di essere comunque presenti nel giorno più triste e salutare degnamente una figura vincente, amata e apprezzata nel paddock del motomondiale.

Raccolta fondi per l'Ospedale Maggiore

Poche ore dopo l’annuncio del funerale, la famiglia e il team Gresini hanno anche svelato una nobile iniziativa benefica in favore del reparto di terapia intensiva al 10° piano dell’ospedale Maggiore di Bologna, “Carlo Alberto Pizzardi”, lo stesso dove Fausto ha combattuto per oltre 55 giorni e, purtroppo, perso la sua battaglia col Covid-19. “Questo l’IBAN per effettuare la vostra donazione al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Bologna: IT69 F032 9601 6010 0006 7344 853, intestatario GRESINI RACING SRL, VIA PANA 26 48018 FAENZA (RA) ITALIA, BIC/SWIFT: FIBKITMM”.

