Tempo di mercato e trasferimenti in MotoGP, con i soliti effetti domino che stanno per scatenarsi sulle case regine del massimo circus motociclistico globale. La prima notizia dovrebbe essere lo sbarco del dominatore della Moto 2 Raul Fernandez che, con il compagno di squadra e rivale Remy Gardner, dovrebbe finalmente passare in MotoGP. Lo spagnolo dovrebbe rimanere in KTM, rilevando un Danilo Petrucci sempre più lontano dalla MotoGP:

Sempre in casa KTM, sembra essere confermata la presenza, il prossimo anno, di Miguel Oliveira, che ha giurato amore al team austriaco nonostante un contratto che scadrebbe nel 2022. Il portoghese era infatti la prima scelta di Yamaha per sostituire lo spagnolo Maverick Vinales, vicinissimo ad Aprilia per la prossima stagione e deciso a non rispettare il contratto che avrebbe con la casa di Iwata per il prossimo anno.

Franco Morbidelli durante le prove libere del Gran Premio di Francia 2021 di MotoGP sul circuito di Le Mans Credit Foto Getty Images

Yamaha, a questo punto, ha dunque pensato a Franco Morbidelli come nuovo pilota ufficiale. L'azzurro è vice-campione del mondo in carica, ma sta attraversando una stagione tribolatissima sia in termini di risultati che in termini di infortuni, con la rottura del crociato sinistro e i problemi al menisco prima di Assen che lo hanno costretto ad operarsi e a guardare le gare dal divano fino al prossimo GP di Aragon.

Per Morbidelli arriva dunque la chance della vita con la possibilità di avere finalmente una moto ufficiale in Yamaha. Lascerà dunque Petronas (che dovrebbe sostituirlo con Joel Dixon). Non è chiaro invece il futuro del suo compagno di squadra Valentino Rossi, che è ancora indeciso sul ritirarsi dalle competizioni o chiudere la propria carriera con un ultimo anno in Ducati nel Team, di sua proprietà, che sbarcherà finalmente nella classe regina a partire dal prossimo anno.

