Nelle prossime ore il centauro della KTM si sottoporrà a un secondo tampone per confermare la negatività, ma in ogni caso non potrà partire alla volta di Valencia perché la legge di Andorra impone un periodo di isolamento per chi è stato a contatto con un positivo. Hervé Poncharal, team principal del Team Red Bull KTM Tech 3, ha confermato che non sostituirà il centauro spagnolo per questo appuntamento e che la scuderia sarà in pista soltanto col portoghese Miguel Oliveira.