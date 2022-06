Marc Marquez è stato operato all’omero destro presso la Mayo Clinic di Rochester (Minnesota, USA). Il centauro spagnolo è finito sotto i ferri per tre ore, durante le quali l’equipe guidata dal dottor Joaquin Sanchez Sotelo ha eseguito un’osteotomia omerale. L’intervento chirurgico è perfettamente riuscito, il pluri Campione del Mondo di MotoGP resterà negli Stati Uniti per alcuni giorni, per poi tornare in Spagna e proseguire con la riabilitazione.

Il chirurgo ha dimostrato la sua soddisfazione attraverso le dichiarazioni rilasciate attraverso i canali della Honda: “Nonostante la complessità dell’intervento, il risultato finale è stato soddisfacente. L’intervento consisteva nella rimozione delle due viti prossimali della placca posteriore precedentemente posizionata dal Dr. Samuel Antuña nel dicembre 2020, seguita da un’osteotomia omerale rotazionale“.

Ad

Marc Marquez Credit Foto Getty Images

Gran Premio di Catalogna Morbidelli si riaccende: 3° nelle libere 1 a Barcellona 37 MINUTI FA

Il medico ha proseguito: “Tale procedura prevede la creazione di un taglio trasversale dell’osso omerale per ruotare l’omero lungo il suo asse longitudinale. La rotazione eseguita è stata di circa 30 gradi di rotazione esterna. L’omero è stato stabilizzato nella nuova posizione mediante una placca anteriore con viti multiple. L’intervento si è concluso senza problemi. Auguriamo al signor Marquez una rapida guarigione e un ritorno alla sua carriera professionale“.

Ricordiamo che questa è la quarta operazione che Marc Marquez subisce in seguito all’incidente occorso nel 2020 e che nelle ultime due annate agonistiche lo ha fortemente debilitato, impedendogli di lottare per la vittoria del titolo iridato. Al momento non si conoscono ancora i tempi di recupero, anche se c’è il rischio di poterlo vedere in pista soltanto nel 2023.

Marquez dall'inferno al ritorno: le tappe del suo calvario

Gran Premio di Catalogna Pecco, Quartararo, Aleix e Bastianini: le 5 domande prima del GP 20 ORE FA