"A sei settimane dall'operazione, la prima sessione di allenamento! 30 minuti di corsa", spiega lo spagnolo che a causa della caduta durante il GP inaugurale della stagione di MotoGp a Jerez si è dovuto operare all'omero e, nel tentativo di tornare in pista tre giorni dopo l'intervento, è stato poi costretto ad un'altra operazione e al riposo assoluto per diverse settimane. Come rivelato da SkySport in occasione del GP di San Marino, lo spagnolo non vede l'ora di tornare in pista, ma la Honda vuole essere molta più cauta e l'ipotesi potrebbe essere di un rientro nel GP di Valencia, in programma dal 13 al 15 novembre 2020.