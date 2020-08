Dal nostro partner OAsport.it

Marc Marquez è il grande assente a Zeltweg dove si disputa il GP d’Austria 2020, quarta tappa del Mondiale MotoGP. L’alfiere della Honda è stato costretto a rinunciare all’appuntamento in Stiria a causa di un infortunio, un paio di settimane fa si è dovuto operare una seconda volta per sostituire la placca all’omero destro e non si sa ancora quando potrà tornare in pista. Il Campione del Mondo sta pagando a carissimo prezzo l’infortunio subito in occasione del primo appuntamento stagionale, sicuramente salterà anche la gara di settimana prossima prevista sempre in Austria e la data del suo rientro è avvolta nel mistero.

Alberto Puig, team principal di Honda, ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP:

Marquez sta tranquillo a casa, sta provando a recuperare: non è la cosa che gli piace ma è l’unica che può fare in questo momento. Non abbiamo fissato una data per il rientro, non possiamo dire se rientrerà a Misano. C’è una lesione che deve prendersi i suoi tempi, quando sarà a posto allora rientrerà

La Yamaha ha chiesto la possibilità di riaprire i suoi motori e di sostituire le valvolve, Honda e Ducati sono contrare al concedere questo permesso e Alberto Puig è stato sibillino: “Si tratta di un problema della Yamaha, non abbiamo altro da dire“. Un commento anche su come si sta senza Marc Marquez nel paddock: “Quando sono tanti anni che corri, conosci queste situazioni ovvero quando un pilota di punta non sta bene. La vita nello sport ha alti e bassi, abbiamo avuto tanti momenti alti con lui e se c’è un momento negativo dobbiamo accettarlo“.

