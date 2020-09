È stata una giornata di test molto impegnativa per Valentino Rossi quella andata in scena ieri sulla pista di Misano Adriatico, sede del prossimo Gran Premio di Emilia Romagna previsto da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Il Dottore ha completato ben 90 giri in sella alla sua Yamaha Factory per provare alcune novità tecniche elaborate dalla casa di Iwata, tra cui un nuovo forcellone in carbonio, un nuovo scarico e una soluzione innovativa relativa alla leva della frizione. Valentino non è mai andato a caccia del tempo sul giro ed ha infatti chiuso in 17ma posizione nella classifica combinata delle due sessioni disputate con un ritardo di 1″4 dal compagno di squadra Maverick Viñales.