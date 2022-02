Davvero una brutta notizia. Jakub Gurecky, giovane pilota di 16 anni, ha perso la vita lunedì 7 febbraio durante un allenamento. Era sulla pista indoor di Martin, in Slovacchia, quando si è scontrato con un ostacolo: una botta tremenda tanto che Gurecky ha perso la vita sul colpo. Solo 16 anni e tanti sogni. Solo lo scorso anno aveva conquistato il campionato della Northern Talent Cup, cosa che gli aveva permesso di essere chiamato a disputare la Red Bull Rookies Cup nel 2022, a bordo di una KTM Moto 3 da 250 cc. Un campionato molto interessante che ha lanciato giovani come Johann Zarco, Jorge Martín e Lorenzo Baldassarri.

Era una giovane promessa e sognava un giorno di gareggiare anche lui in MotoGP. La MotoGP ha emesso un comunicato di cordoglio quest'oggi indirizzato alla famiglia: “Purtroppo il 7 febbraio Gurecky ci ha lasciati in seguito a un'incidente avvenuto in allenamento. I nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici, alla squadra e a tutte le persone care a Gurecky in questo momento così difficile”.

Dopo essere cresciuto nell'accademia di minibike di Zlin era passato con la Brno Circuit Junior Racing Team che si occupa della crescita dei giovani piloti. A 15 anni gli era stata affidata la KTM numero 59 per correre la Northern Talent Cup e ha colpito alla prima stagione vincendo la classifica stagionale dopo 4 successi e 5 podi (due secondi posti e tre terzi posti). Poi la chiamata dalla Red Bull Rookies Cup dove sarebbe stato il settimo ceco a correre per il campionato che ha lanciato diversi giovani. Gurecky sperava di essere uno di loro.

