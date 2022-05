il 46, numero che ha reso inconfondibile la carena del Dottore attraverso la sua dorata carriera nella classe regina, verrà ritirato per sempre. Non ci sarà mai un altro Valentino Rossi . Il suo nome è stato già scolpito sulla pietra da tempo. Ma la MotoGP vuole ufficializzare la sua eterna riconoscenza con un gesto indelebile:numero che ha reso inconfondibile la carena del Dottore attraverso la sua dorata carriera nella classe regina,

Nessun pilota potrà reclamarlo, né ora né mai. Perchè il 46 non è solo un numero, ma anche un simbolo: incapsula i nove titoli mondiali vinti, le 115 vittorie e i 235 podi accumulati da Rossi in quella che è una delle carriere più vincenti di sempre nella storia dello sport. Dopo l'ingresso nella Legends Hall of Fame del 2021, Vale verrà celebrato un'altra volta a casa sua, il Mugello. Sabato 28 maggio si terrà infatti una cerimonia per il ritiro del numero 46 dalla MotoGP, e Rossi presenzierà all'evento.

Il comunicato

Sul sito della MotoGP, il comunicato conferma l'iniziativa: "La cerimonia che coinvolgerà l’italiano, già MotoGP™ Legend, si svolgerà sul rettilineo di arrivo del tracciato nella giornata di sabato, prima delle qualifiche. Rossi parteciperà così a un gesto che celebra la sua eredità, dopo 26 stagioni di successi che l’hanno visto entrare nella MotoGP™ Legends Hall of Fame, sempre con il numero 46. L’italiano lo ha reso uno dei biglietti da visita dello motorsport su due ruote nel mondo".

