Fausto Gresini non c'è più: la notizia della sua morte ci ha raggiunti martedì mattina, annunciata dal suo team. L'ex motociclista se ne è andato alle 10.02, sono invece le 11.43 quando anche il figlio Lorenzo decide di far conoscere al mondo il proprio dolore, quello di un ragazzo che deve dire "addio" al padre. " Bà! Ti amo immensamente ", lo chiamava così... Il video a corredo è davvero toccante.

Addio a Fausto Gresini, MotoGP in lutto: aveva 60 anni

Il nostro campione ci ha lasciati per sempre oggi alle 10.02, ha lottato fino alla fine, è nato per vincere e stava vincendo di nuovo, stava migliorando, quando un emorragia cerebrale ce lo ha strappato via.