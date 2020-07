Valentino Rossi of Italy and Monster Energy Yamaha MotoGP Team during day one MotoGP Official Test Sepang 2020 at Sepang International Circuit on February 7 , 2020 in Sepang, Selangor ,Malaysia

Il team director della Yamaha Massimo Meregalli ha parlato del futuro di Valentino Rossi a Sky Sport 24. La casa di Iwata è pronta a offrire la M1 ufficiale a Rossi, ma manca ancora la sua firma.

Dopo le voci che davano per scontata la firma di Valentino Rossi sul contratto che lo legherebbe per altri due anni (un anno più possibile estensione fino al 2022) alla Yamaha, il team principal della Yamaha Petronas Racing Razlan Razali ha smentito l’ufficialità. L’affare è diventato un vero e proprio giallo, ma si sa per certo che le parti stanno lavorando a un accordo per affidare a Rossi una M1 ufficiale per il team satellite del 2021. Plausibile che la casa di Iwata stia attendendo la decisione del 9 volte campione del mondo. Un’attesa che fa soffrire anche Maio Meregalli, team director della Yamaha. Proprio da Meregalli arriva la conferma dell’apertura a un futuro di Vale in sella a una Yamaha ufficiale:

Se Valentino Rossi decide di continuare avrà a disposizione la moto ufficiale. Conoscendolo andrà avanti ma dipenderà da lui.

Gran Premio di Spagna Rossi: "Finalmente si riparte! La mia M1 mi è mancata, faremo del nostro meglio" IERI A 12:26

A Sky Sport 24, Meregalli prevede un anno di fuoco per il 41enne pilota di Tavullia: "Questo campionato sprint di 12 gare potrebbe dare a Valentino qualcosa in più, ha più esperienza degli altri e bisognerà cercare di raccogliere il più possibile. Credo che il fattore esperienza sia decisivo per questo e chi meglio di lui?”

:

Emarginato fino a pochi mesi fa, Valentino sembra aver riacquisito una posizione di rilievo nel gruppo Yamaha. Ora la decisione finale spetterà a lui, e con ancora un po’ di pazienza – l’ufficialità probabilmente non arriverà a Jerez – potremo festeggiare un nuovo matrimonio tra uno degli sportivi italiani più amati di sempre e la casa che lo ha reso grande.

Play Icon WATCH Rossi all'ultima recita in Yamaha ufficiale, i Marquez e Dovizioso: team e piloti del Mondiale 2020 00:02:20

MotoGP Rossi, c'è il giallo sulla firma. Il boss di Petronas nega tutto: "Ci stiamo ancora lavorando" 10/07/2020 A 17:19

Play Icon