Mercedes #89 in gara-2 del round di GT World Challenge Europe in programma a Zandvoort. L'equipaggio composto da Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy sale sul gradino più alto del podio dopo la sfortunata prestazione della l'Audi #32 dei belgi Dries Vanthoor e Charles Weerts difendono la vetta della Sprint Cup acquisita proprio il giorno prima. Pronto riscatto per lain gara-2 del round di GT World Challenge Europe in programma a Zandvoort. L'equipaggio composto dasale sul gradino più alto del podio dopo la sfortunata prestazione della manche precedente , terminata in fondo classifica per una foratura nel finale di gara. Il pilota elvetico di origini italiane riesce così a conservare la leadership della classifica generale del campionato, anche se con il secondo posto a sei decimi di ritardodei belgi Dries Vanthoor e Charles Weerts difendono la vetta della Sprint Cup acquisita proprio il giorno prima.

sorride poco a Valentino Rossi e alla sua Audi numero 46. Dopo una qualifica discreta, Circuito di Zandvoort che ancora una voltae alla sua Audi numero 46. Dopo una qualifica discreta, il Dottore confida in una buona partenza del compagno di squadra Frederic Vervisch per andare a caccia della zona punti; tuttavia il belga subisce un contatto alla prima curva, deve risalire il gruppo e poi accusa un problema allo split anteriore, che lo tiene bloccato al quindicesimo posto. Il cambio pilota è lento e Rossi non guadagna nulla, anzi, nei 25 minuti in cui scende in pista si fa scavalcare dalla Mercedes #87, per concludere 16°, ancora peggio rispetto a gara-1. Il 43enne di Tavullia paga nuovamente la scarsa esperienza in questa tipologia di evento, oltre ad un tracciato su cui ha girato troppo poco in carriera (senza contare che nelle libere del venerdì, quando avrebbe potuto trovare il feeling con la pista, è andato a sbattere al terzo giro senza possibilità di riassaggiare l'asfalto fino al giorno seguente), l' ottavo posto di Brands Hatch rimane ancora l'unico piazzamento in zona punti nella Sprint Cup.

La cronaca della gara

Raffaele Marciello riporta di prepotenza la Mercedes del team AKKODIS ASP in pole position e, come da copione, dopo la partenza lanciata scappa via svolgendo un'altro sport rispetto agli avversari in pista. Il vantaggio della monoposto numero 89 raggiunge quasi gli otto secondi prima della finestra del pit stop obbligatorio, con la McLaren #112 e l'Audi #32 dei campioni in carica all'inseguimento pronti a battagliarsi per il piazzamento d'onore.

A venti minuti dalla fine una collisione tra la McLaren #111 di Krupinski e l'Audi #12 degli italiani Ghiotto e Drudi (tredicesimi al traguardo) stravolge le sorti. L'equipaggio PRO-AM ha la peggio e deve fermarsi a bordo pista, costringendo la giuria a chiamare la safety car in pista. Svanisce tutto il capitale di vantaggio guadagnato dalla Mercedes #89 nei confronti dei rivali dell'Audi #32 - che a seguito della procedura del cambio pilota è salita al secondo posto - e si preannuncia così una bagarre serratissima tra Boguslavskiy e Weerts nel finale. In crisi per tutto il resto del weekend, sembra la fine delle speranze di successo dal muretto AKKODIS ASP, invece il pilota russo riesce a difendersi e a regalarsi il terzo trionfo stagionale. Completa il podio l'Audi #66 Attempto Racing per due soli decimi daanti all'altra Mercedes di Gounon e Pla. Resta invariata la situazione in classifica: la coppia del Team WRT tiene la testa del campionato sprint, mentre nella graduatoria generale riservata ai piloti Raffaele Marciello recupera parte del margine perso in gara-1.

