Sono passati tre mesi e poco più, le polemiche, soprattutto nei primi giorni, sono state tantissime. Oggi è stata presa una decisione (viene da dire poco tempestiva, per usare un eufemismo). Le medaglie della 25 km in acque libere degli Europei di Roma (prova svolta nel mare di Ostia), sono state definitivamente assegnate.

Tre mesi dopo è stato rivisto il tutto, soprattutto grazie ad alcuni filmati, ed è stato cambiato il verdetto: “Il LEN Bureau ha deciso di onorare le prestazioni degli atleti e assegnare medaglie e premi in denaro per le gare di 25km dei Campionati Europei in base alla classifica stabilita dai capi arbitri”.

L’Italia può gioire: arrivano infatti ben cinque medaglie per il Bel Paese, con un clamoroso tre su tre al maschile. Oro per Mario Sanzullo davanti a Dario Verani e Matteo Furlan. Tra le donne invece vince la transalpina Caroline Jouisse, con Barbara Pozzobon seconda e Veronica Santoni terza.

LE CLASSIFICHE COMPLETE

25 KM UOMINI

1 SANZULLO Mario ITA

2 VERANI Dario ITA

3 FURLAN Matteo ITA

4 REYMOND Axel FRA

5 SCOUTEN Marcel NED

6 KOZUBEK Matej CZE

7 BOTTELIER Lars NED

8 SARKANY Zalan HUN

9 WASCHBURGER Andreas GER

10 LANGNER Ben GER

11 STRAKA Martin CZE

12 MAGNE Matthieu FRA

13 VERPLAETSE Alexandre FRA

DNF GALICZ Peter HUN

Capo arbitro: Volkan Unutmaz

25 KM DONNE

1 JOUISSE Carolina FRA

2 POZZOBON Barbara ITA

3 SANTONI Veronica ITA

4 GRANGEON DE VILLELE Lara FRA

5 POU Lisa FRA

6 BALOGH Vivien HUN

7 CICCARELLA Silvia ITA

8 LINKA Elea GER

9 VAS Luca HUN

Capo arbitro: Malul Itzhak

