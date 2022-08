arriva un’altra bellissima medaglia per l’Italia, stavolta dalla 5 km femminile. Agli Europei 2022 di nuoto di fondo in corso di svolgimento nelle acque di Ostia (Roma), Giulia Gabbrielleschi vince infatti un grandissimo bronzo, portando a quota 60 le medaglia conquistate dall’Italia in questa rassegna continentale. In seguito alla doppietta azzurra nella 5 km maschile Agli Europei 2022 di nuoto di fondo in corso di svolgimento nelle acque di Ostia (Roma),portando a quota 60 le medaglia conquistate dall’Italia in questa rassegna continentale.

Dopo un inizio di gara senza grandissimi scossoni, si forma un terzetto al comando. A comporlo ci sono la spagnola Maria De Valdes, la francese Aurelie Muller e la nostra azzurra Giulia Gabbrielleschi. Il gruppo però è lì poco dietro e l’olandese Sharon Van Rouwendaal, reduce dall’oro e il bronzo vinti ai recenti Mondiali Budapest rispettivamente nei 10 e nei 25 km, guadagna velocemente metri riportandosi nelle posizioni di testa.

Ad

Gabbrielleschi prova ad accelerare a fine secondo giro, ma le altre non la lasciano scappare. Lo scatto decisivo arriva dunque ai -300 metri dall’arrivo, quando Van Rouwendaal alza prepotentemente il ritmo e lascia sul posto tutte le sue avversarie. L’olandese arriva così al traguardo in solitaria in 56:58.7, mentre dietro si accende la lotta per l’argento: Gabbrielleschi prova a conquistare il secondo posto, ma l’azzurra non arriva con la bracciata giusta e tocca per terza (+1”6), dietro a Valdes (+1”5). Quarta invece la portoghese Angelica Andre (+1”7). Per quanto riguarda le altre azzurre in gara Martina De Memme termina la prova in 10ma posizione a 38”2 da Van Rouwendaal, mentre Sofie Callo Von Platen chiude all’11° posto a 55”6.

Nuoto di fondo Italia sontuosa nella 5 km! Oro Paltrinieri, argento Acerenza 2 ORE FA

Nuoto di fondo Wellbrock non parteciperà alle gare in acque libere 17/08/2022 ALLE 10:38