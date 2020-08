Bendetta Pilato da urlo! Vince i 50 rana al Settecolli e trova il record italiano assoluto

Dal nostro partner OAsport.it

29″85: record mondiale junior, record italiano assoluto, cadetti, junior e fate voi… Benedetta Pilato domina la scena nei 50 rana donne al Trofeo Settecolli, siglando un tempo stellare che conferma il suo grandissimo talento. Dopo gli indubbi miglioramenti sui 100 rana (olimpici), nella distanza che le viene più naturale per tecnica di nuotata, la Pilato vola, con una progressione infinita e inarrestabile. Il crono parla da sé, trattandosi anche del 6° tempo mondiale all-time.

Una gara nella quale, tra l’altro, le raniste azzurre si sono prese una piccola rivincita nei confronti della svizzera Lisa Mamie, vittoriosa nei 100 rana. Oltre alla Pilato, bene anche Martina Carraro (seconda in 30″41) e Arianna Castiglioni (terza in 30″47) a precedere - appunto - l’elvetica (31″23). E così quel 29″98 di Gwangju (Corea del Sud), sede dei Mondiali in cui la pugliese classe 2005 si tinse d’argento, è già stato messo in soffitta e le intenzione della ragazzina sono quelle di farne molti altri, credendo nel sogno olimpico delle due vasche non così facile.

Molta soddisfazione della Pilato che ha le idee chiare per il futuro...

L’obiettivo era provare a tornare sotto i 30” perché non ci ero più riuscita dall’anno scorso. Sono soddisfatta, puntavo da un po’ al record mondiale junior: è andata bene. Le aspettative si sono alzate da parte di tutti, ma io non ho ansia e chi mi vuole bene non mi mette pressione, sono più gli esterni a farlo. Io sono tranquillissima. Ieri speravo di migliorare il personale sui 100 metri, ma 1:07.3 va bene anche perché la situazione era diversa rispetto ai regionali. Sono soddisfatta e speriamo di arrivare preparati a dicembre, sappiamo che soltanto due ragazze si qualificheranno alle Olimpiadi. Ora vado un po’ in vacanza e riprendiamo il 24

