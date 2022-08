Tanti azzurri in gara per ottenere il posto nelle semifinali e nelle finali degli Europei di Roma . E' stata la volta di Benedetta Pilato , che si è qualificata per la semifinale dei 100 rana con il miglior tempo. In acqua anche Gregorio Paltrinieri per gli 800 metri stile libero, nessun problema per lui: finale conquistata. Meno bene è andata a Gabriele Detti, che è stato eliminato insieme a Luca De Tullio nella stessa disciplina di Greg. Infine, è stata una grande mattinata per Alessandro Miressi, che nei 100 stile libero ha registrato il secondo tempo, dietro solo a David Popovici.

Ad

PILATO: "LA REGOLA SUL LIMITE PER NAZIONE NON HA SENSO"

Nuoto Pilato & co incantano nei 100 rana, ok Miressi e Greg, sorpresa Galossi 3 ORE FA

Cominciano con il botto gli Europei di Roma di Benedetta Pilato. La campionessa del mondo si è qualificata per la semifinale dei 100 rana con il miglior tempo, vincendo la propria batteria in 1’05″77, a soli sette centesimi dal personale. Una prestazione eccellente quella dell’azzurra, che ha dovuto spingere dal mattino vista l’enorme concorrenza in casa Italia e che ha portato alla qualificazione di una straordinaria Alice Angiolini (personale in 1’06”00) e alle eliminazioni di Arianna Castiglioni (1’06”55) e Martina Carraro (1’07”04).

Una Benedetta Pilato sicuramente soddisfatta della sua gara: “Sono molto contenta della prestazione, anche se negli ultimi quindici metri ho fatto una fatica assurda. In questi giorno non sono stata benissimo e avevo espresso dei dubbi al mio allenatore e non mi aspettavo questo tempo”.

La concorrenza tra le raniste azzurre è davvero elevatissima, ma Pilato critica la regola del passaggio del turno di sole due atlete della stessa nazione: “Penso che questa regola sia assolutamente ingiusta. Ci sono quattro italiane nei primi quattro posti e tutte possono giocarsi una medaglia. Tutto questo non ha davvero senso, anche perchè sei obbligata a spingere molto da subito e quindi a faticare dal mattino”.

Un tempo comunque eccellente quello di Pilato, che andrà a caccia del record italiano al pomeriggio: “Il record lo sto sfiorando da un anno, sono davvero felice e non mi aspettavo davvero questo risultato”.

PALTRINIERI: "IN FINALE VOGLIO ACCELERARE"

Gregorio Paltrinieri accede comodamente alla finale degli 800 metri stile libero agli Europei di Roma 2022. Una prova senza forzare troppo per Greg, che ha tenuto un ritmo costante e senza strappi per 650 metri per poi accelerare nelle ultime tre vasche, garantendosi così l’ultimo atto con il terzo crono assoluto. “Sapevamo che sarebbe stata difficile, essendo la seconda batteria di giornata – ha detto Paltrinieri ai microfoni della Rai subito dopo la sua gara, parlando anche per Gabriele Detti – fare primo e terzo posto dopo una stagione così lunga era parecchio difficile. Domani proverò ad accelerare, ho qualche secondo che posso limare“. Intercettato anche da Sky, Greg è più specifico sulla gara: “Era impegnativa, lo sapevamo. Ma in fondo credo di aver nuotato una gara discreta. Ultimamente ho fatto un po’ di fatica sugli 800, è una gara che negli ultimi tempi tendo a soffrire di più“.

DETTI: "HO DATO TUTTO, ADESSO I 400"

Non ci sarà un posto in finale per Gabriele Detti negli 800 stile libero agli Europei di Roma. Il toscano ha chiuso al terzo posto la propria batteria con il tempo di 7’49”93, risultando anche il terzo dei quattro azzurri presenti in gara. A qualificarsi sono stati Gregorio Paltrinieri (7’48″91) e poi Lorenzo Galossi (7’49″08), mentre è stato eliminato Luca De Tullio (7’51″60). Una gara forse un po’ troppo controllata quella di Detti, che ha provato a spingere nelle ultime vasche, ma questa accelerazione non è bastata per essere tra i due migliori azzurri: “Nel finale ho dato un’accelerata per provare a limitare i danni. Non ho recuperato a pieno da ieri, ma ho comunque dato tutto”. Un Europeo che ha comunque già portato un argento al collo di Detti con la 4×200 e poi ci sono ancora i 400 stile libero: “Adesso ci concentriamo sui 400 e poi mi troverete come sempre a fare il tifo per la squadra”.

MIRESSI: "SONO IN FORMA, LOTTERO' CON POPOVICI"

Alessandro Miressi mette subito le cose in chiaro. Nelle batterie dei 100 metri stile libero degli Europei di nuoto di scena a Roma l’azzurro fa finalmente splendere il suo talento, vincendo la sua batteria in maniera autorevole in 47.60, entrando in semifinale in carrozza: il suo crono gli vale infatti il secondo tempo assoluto, dietro solo al rumeno David Popovici che firma il record dei campionati in 47.20.

Il Mondiale di Budapest è stato assai sottotono per il campione iridato in vasca corta della specialità, in cui ha fatto una enorme fatica ad abbattere il muro dei 48 secondi, ‘impresa’ che nel 2021 gli era riuscita senza troppi patemi. Invece oggi, forse a causa dell’aria di casa, abbiamo rivisto un Miressi tirato a lucido e che può aspirare a qualcosa di importante. Nelle interviste di rito al termine della batterie ai microfoni della Rai, il ventitreenne nato a Torino si esprime in modalità telegrafica: “Sono soddisfatto, non avevo mai nuotato questo tempo in mattinata: questo significa che sono in forma. Ora ci sarà da lottare con Popovici“. Il ragazzo rumeno, diciotto anni il mese prossimo e campione del mondo in carica, sembra avere un’altra marcia rispetto a tutto il resto del lotto. Ma in caso di debacle da parte sua, Miressi ha già dimostrato che vorrà farsi trovare pronto.

Grazie Federica! Leggenda eterna del nuoto mondiale

Europei di Nuoto Inizio-show a Roma: Razzetti e Matteazzi oro e bronzo nei 400 misti 20 ORE FA