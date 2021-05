Dal 10 al 23 maggio Budapest (Ungheria) sarà la capitale delle specialità natatorie. Nuoto artistico, tuffi, nuoto di fondo e nuoto in corsia saranno le specialità che andranno in scena nelle acque magiare e lo spettacolo non mancherà di certo. L’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista, confermandosi uno dei riferimenti del Vecchio Continente in queste specialità in una competizione che varrà come vera e propria prova generale prima delle Olimpiadi di Tokyo non soltanto per questioni tipicamente agonistiche. Il riferimento è ai protocolli da seguire in relazione al Covid.

Indubbiamente, le attese maggiori sono riposte nella Nazionale di nuoto in corsia. Nelle ultime due apparizioni al livello internazionale in vasca lunga, infatti, la selezione guidata dal DT Cesare Butini ha sciorinato prestazioni di altissimo profilo. Se si guarda all’ultima edizione, quella del Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), i ragazzi del Bel Paese seppero mettere insieme 6 ori, 5 argenti e 11 bronzi, 22 medaglie in totale, tenendo conto delle 44 presenze in finale (ivi comprese le staffette), dei quattordici record italiani, di un primato italiano cadetti, di due juniores, di tre migliori prestazioni in tessuto e di trentanove primati personali in quella sede. Il target, quindi, sarà quello di riconfermarsi.

EUROPEI BUDAPEST 2021 IN TV

Europei di Nuoto Pellegrini: "Olimpiadi? Solo con il vaccino" 12/11/2020 A 10:27

La copertura televisiva della competizione europea sarà garantita da RaiSport, live streaming su RaiPlay. Scopriremo in avvicinamento alla manifestazione se la Rai si affiderà anche ai canali delle reti generaliste.

Martinenghi in ESCLUSIVA: Tokyo, Peaty, Inter, social

CALENDARIO EUROPEI BUDAPEST 2021

10 MAGGIO

09.00-11.00 NUOTO ARTISTICO: preliminari solo libero

16.00-18.30 NUOTO ARTISTICO: finale duo tecnico/finale duo misto tecnico

19.30-20.30 TUFFI: finale Team event

11 MAGGIO

09.00-11.00 NUOTO ARTISTICO: preliminari duo libero

12.30-13.30 TUFFI: preliminari trampolino 1m donne

16.00-17.30 NUOTO ARTISTICO: finale solo tecnico

19.30-22.15 TUFFI: finale piattaforma syncro mixed/finale trampolino 1m donne

12 MAGGIO

09.00-10.00 NUOTO ARTISTICO: finale solo libero

11.00-12.15 NUOTO DI FONDO: 5 km donne

12.00-14.30 TUFFI: preliminari trampolino 1m uomini

14.45-16.00 NUOTO DI FONDO: 5 km uomini

16.00-17.15 NUOTO ARTISTICO: finale routine “tecnica” prova a squadre

19.30-22.15 TUFFI: finale syncro trampolino 3m mixed/finale trampolino 1m uomini

13 MAGGIO

09.00-10.30 NUOTO ARTISTICIO: preliminari routine “free” squadra

10.00-12.00 NUOTO DI FONDO: 10 km donne

12.00-14.00 TUFFI: preliminari piattaforma donne

14.0O-16.00 NUOTO DI FONDO: 10 km uomini

16.00-17.45 NUOTO ARTISTICO: finale free combination

19.30-22.30 TUFFI: finale syncro trampolino 3m uomini/finale piattaforma donne

14 MAGGIO

09.00-11.00 NUOTO ARTISTICO: finale duo libero/finale duo misto libero

12.00-14.30 TUFFI: preliminari trampolino 3m uomini

16.30-18.00 NUOTO ARTISTICO: finale routine “free” prova a squadre

19.30-22.30 TUFFI: finale syncro piattaforma donne/finale trampolino 3m uomini

15 MAGGIO

09.00-11.00 NUOTO ARTISTICO: highlight/Gala

12.00-14.00 TUFFI: preliminari trampolino 3m donne

14.30-16.30 NUOTO DI FONDO: Team event 5 km

17.00-20.00 TUFFI: finale syncro 10m uomini/finale trampolino 3m donne

16 MAGGIO

09.30/9.40-15.30 NUOTO DI FONDO: 25 km donne/uomini

12.00-13.45 TUFFI: preliminari piattaforma uomini

18.00-21.15 TUFFI: finale syncro trampolino 3m donne/finale piattaforma uomini

17 MAGGIO

Dalle 10.00

NUOTO: Batterie 400 misti donne

NUOTO: Batterie 400 stile libero uomini

NUOTO: Batterie 50 stile libero donne

NUOTO: Batterie 50 dorso uomini

NUOTO: Batterie 100 farfalla donne

NUOTO: Batterie 100 rana uomini

NUOTO: Batterie staffetta 4×100 stile libero donne

NUOTO: Batterie staffetta 4×100 stile libero uomini

NUOTO: Batterie 800 stile libero donne

Dalle 18.00

NUOTO: Finale 400 misti donne

NUOTO: Finale 400 stile libero uomini

NUOTO: Semifinali 50 stile libero donne

NUOTO: Semifinali 50 dorso uomini

NUOTO: Semifinali 100 farfalla donne

NUOTO: Semifinali 100 rana uomini

NUOTO: Finale 4×100 stile libero donne

NUOTO: Finale 4×100 stile libero uomini

18 MAGGIO

Dalle 10.00

NUOTO: Batterie 100 stile libero uomini

NUOTO: Batterie 100 rana donne

NUOTO: Batterie 200 farfalla uomini

NUOTO: Batterie 50 dorso donne

NUOTO: Batterie 4×200 stile libero mixed

NUOTO: Batterie 1500 stile libero uomini

Dalle 18.00

NUOTO: Finale 800 stile libero donne

NUOTO: Finale 100 rana uomini

NUOTO: Finale 100 farfalla donne

NUOTO: Semifinali 100 stile libero uomini

NUOTO: Semifinali 100 rana donne

NUOTO: Semifinali 200 farfalla uomini

NUOTO: Finale 50 dorso uomini

NUOTO: Finale 50 stile libero donne

NUOTO: Finale 4×200 stile libero mixed

19 MAGGIO

Dalle 10.00

NUOTO: Batterie 200 misti uomini

NUOTO: Batterie 200 farfalla donne

NUOTO: Batterie 100 dorso uomini

NUOTO: Batterie 200 stile libero donne

NUOTO: Batterie 200 rana uomini

NUOTO: Batterie 4×200 stile libero uomini

Dalle 18.00

NUOTO: Finale 1500 stile libero uomini

NUOTO: Finale 100 stile libero uomini

NUOTO: Finale 100 rana donne

NUOTO: Semifinali 100 dorso uomini

NUOTO: Semifinali 200 farfalla donne

NUOTO: Semifinali 200 rana uomini

NUOTO: Semifinali 200 misti uomini

NUOTO: Semifinali 200 stile libero donne

NUOTO: Finale 200 farfalla uomini

NUOTO: Finale 4×200 stile libero uomini

20 MAGGIO

Dalle 10.00

NUOTO: Batterie 200 stile libero uomini

NUOTO: Batterie 200 rana donne

NUOTO: Batterie 50 farfalla uomini

NUOTO: Batterie 100 dorso donne

NUOTO: Batterie 4×100 mista mixed

NUOTO: Batterie 1500 stile libero donne

Dalle 18.00

NUOTO: Finale 200 farfalla donne

NUOTO: Finale 100 dorso uomini

NUOTO: Semifinali 100 dorso donne

NUOTO: Semifinali 200 stile libero uomini

NUOTO: Semifinali 200 rana donne

NUOTO: Semifinali 50 farfalla uomini

NUOTO: Finale 200 stile libero donne

NUOTO: Finale 200 dorso uomini

NUOTO: Finale 200 misti uomini

NUOTO: Finale 4×100 mista mixed

21 MAGGIO

Dalle 10.00

NUOTO: Batterie 100 stile libero donne

NUOTO: Batterie 50 rana uomini

NUOTO: Batterie 200 misti donne

NUOTO: Batterie 200 dorso uomini

NUOTO: Batterie 4×200 stile libero donne

NUOTO: Batterie 800 stile libero uomini

Dalle 18.00

NUOTO: Finale 1500 stile libero donne

NUOTO: Finale 50 farfalla uomini

NUOTO: Finale 100 dorso donne

NUOTO: Semifinali 200 dorso uomini

NUOTO: Semifinali 100 stile libero donne

NUOTO: Finale 200 rana donne

NUOTO: Finale 200 stile libero uomini

NUOTO: Semifinali 200 misti donne

NUOTO: Finale 4×200 stile libero donne

22 MAGGIO

Dalle 10.00

NUOTO: Batterie 200 dorso donne

NUOTO: Batterie 50 stile libero uomini

NUOTO: Batterie 50 farfalla donne

NUOTO: Batterie 100 farfalla uomini

NUOTO: Batterie 50 rana donne

NUOTO: Batterie 4×100 stile libero mixed

Dalle 18.00

NUOTO: Finale 800 stile libero uomini

NUOTO: Finale 100 stile libero donne

NUOTO: Finale 50 rana uomini

NUOTO: Semifinali 200 dorso donne

NUOTO: Semifinali 50 stile libero uomini

NUOTO: Semifinali 50 farfalla donne

NUOTO: Semifinali 100 farfalla uomini

NUOTO: Semifinali 50 rana donne

NUOTO: Finale 200 misti donne

NUOTO: Finale 4×100 stile libero mixed

23 MAGGIO

Dalle 10.00

NUOTO: Batterie 400 misti uomini

NUOTO: Batterie 400 stile libero donne

NUOTO: Batterie 4×100 misti uomini

NUOTO: Batterie 4×100 misti donne

Dalle 18.00

NUOTO: Finale 50 farfalla donne

NUOTO: Finale 50 stile libero uomini

NUOTO: Finale 50 rana donne

NUOTO: Finale 100 farfalla uomini

NUOTO: Finale 200 dorso donne

NUOTO: Finale 400 misti uomini

NUOTO: Finale 400 stile libero donne

NUOTO: Finale 4×100 mista uomini

NUOTO: Finale 4×100 mista donne

Panziera in esclusiva: Tokyo, Pellegrini, matricola e amore

Tokyo 2020 Martinenghi in ESCLUSIVA: Tokyo, Peaty, Inter, social 6 ORE FA