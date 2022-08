Simona Quadarella firma la strepitosa doppietta dorata agli Europei 2022: dopo firma la strepitosa doppietta dorata agli Europei 2022: dopo il trionfo sugli 800 stile libero , l’azzurra si replica sui 1500 di fronte al proprio pubblico del Foro Italico di Roma. La capitolina partiva con tutti i favori del pronostico e non ha deluso le aspettative, andando in fuga fin dalle prime bracciate e trionfando in maniera perentoria con assoluta disinvoltura. La 23enne si è imposta con il tempo di 15:54.15 e otto secondi esatti di vantaggio nei confronti della più immediata inseguitrice.

Simona Quadarella ha ribadito di essere la padrona assoluta di questa distanza a livello continentale, visto che aveva già messo la propria firma nel 2018 e nel 2021, anche in quelle occasioni accompagnata dalla vittoria sugli 800 e in più dall’affermazione sui 400 stile libero. La Campionessa del Mondo 2019 ha nuotato di fatto in solitaria e senza dover andare in affanno, rimpinguando ulteriormente il proprio palmares dopo le medaglie di bronzo che si è messa al collo sugli 800 alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai Mondiali di un mesetto fa.

Simona Quadarella è entrata definitivamente nella storia del nuoto tricolore, diventando la prima italiana a vincere otto medaglie d’oro agli Europei. Prova di forza magistrale per uno dei volti simbolo dello sport italiano, che ha ampiamente meritato una nuova apoteosi casalinga, anche se nella parte centrale di gara l’ungherese Viktoria Mihalyvari ha cercato di ricucire lo strappo, senza però impensierire concretamente la nostra portacolori.

Martina Rita Caramignoli sale sul terzo gradino del podio, replicando il bronzo conquistato nel 2014 e nel 2020. La 31enne ha ribadito la propria caratura e si è tolta una bella soddisfazione con il tempo di 16:12.39, proprio alle spalle della magiara Mihalyvari (16:02.15). Quarto posto per la spagnola Paula Otero (16:18.27), appena davanti alla portoghese Tamila Holub (16:18.64).

QUADARELLA, LA GIOIA DEL PODIO COL BRONZO

