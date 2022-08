Federica Pellegrini sarà infatti madrina dei prossimi Europei di Nuoto, in programma a Roma dall'11 al 21 agosto 2022. Secondo la Divina, "sarà un evento emozionante, con la Nazionale più forte di sempre. Quanti ori vincerà l'Italia? Più di dieci". Queste le dichiarazioni rilasciate all'Ansa, quasi alla vigilia di un evento in cui gli Azzurri puntano a fare bene, Addio dalle gare, ma non dalla vasca.sarà infatti madrina dei prossimi, in programma adall'11 al 21 agosto 2022. Secondo la Divina, "". Queste le dichiarazioni rilasciate all'Ansa, quasi alla vigilia di un evento in cui gli Azzurri puntano a fare bene, Nicolò Martinenghi in testa

Proprio a Roma, Pellegrini fece registrare il record del mondo nei 200 stile libero, un tempo tutt'ora imbattuto: "Non me lo sarei aspettato. Nel giro di pochi anni sono stati battuti tutti, il mio è l'unico di quell'epoca che tiene botta. Qualcosa vorrà dire". Certo, l'epoca era quella dei "super-costumi", ma il crono dell'Azzurra resta scolpito nella storia di questo sport e, a oggi, ineguagliato da fenomenali giovani nuotatrici.

Non sembra invece esserci rammarico nella scelta di abbandonare la vasca: "No, non sono pentita. Con il senno di poi si fanno tante scelte differenti nella vita: se avessi nuotato un deficit diverso avrei preso delle decisioni differenti ma io sono comunque contenta così. Altri otto mesi di allenamento non li avrei retti. Logico che tutto cambia, vedendo tanti assenti e poi soprattutto l'Europeo in casa... Però non si possono fare i conti così".

