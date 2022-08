Europei di Nuoto sono ormai alle porte: un evento in cui l'Italia punta a essere grande protagonista. Tra gli alfieri del Tricolore, sicuramente Nicolò Martinenghi. Il la più forte di sempre", parole condivise anche da Federica Pellegrini, madrina dell'evento. Roma è ormai pronta. Gli Azzurri anche. A tredici anni di distanza dall'ultima competizione ospitata dalla Città Eterna, glisono ormai alle porte: un evento in cuipunta a essere grande protagonista. Tra gli alfieri del Tricolore, sicuramente. Il campione del Mondo nei 100 rana - e oro anche nella 4x100 mista a Budapest 2022 - vuole bissare la medaglia iridata e non si è nascosto nel definire questa Nazionale come "", parole condivise anche da, madrina dell'evento.

Proprio sull'addio della Divina, Martinenghi ha voluto spendere parole importanti, riportate da La Prealpina: "La sua assenza si sente, però è bello pensare che con il suo addio siamo arrivati in tre o quattro a compensare. Paradossalmente, il suo addio ha dato una grandissima spinta e maggiori responsabilità per tutti".

Secondo Martinenghi, i Mondiali di Budapest hanno rappresentato "l’emblema di questo rinnovamento" della Nazionale di Nuoto, ma i risultati ottenuti nella rassegna iridata non influiranno sugli Europei: "Non so quante altre volte mi capiterà di gareggiare in una competizione internazionale in casa. Spero di farmi trascinare dalle emozioni che verranno dal pubblico. Arrivarci da campione del mondo? Il titolo iridato non mi ha cambiato troppo, certo mi ha dato qualcosa in più, a partire dalla sicurezza personale".

