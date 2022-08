Acqua bianca nelle batterie degli Europei 2022 di nuoto a Roma . Nella seconda giornata di gare della rassegna continentale si è andati a grandissima velocità per mostrare i muscoli come si suol dire e i tempi hanno soddisfatto anche i palati fini.

Azzurre padrone dei 100 rana, ma in semifinale ci devono andare solo Pilato e Angiolini

Un vero peccato che non esista una staffetta 4×100 rana nel programma del nuoto. Sì perché a livello femminile, in Europa, l’Italia non ha eguali. La migliore in tutti i sensi è stata Benedetta Pilato. La campionessa del mondo di Budapest sentiva particolarmente questa heat, sapendo quanto fosse importante stare davanti alle altre. Missione compiuta per Benny, unica ad abbattere il muro dell’1:06 in 1:05.77, vicinissima al personale di 1:05.70. Una bella risposta da parte della pugliese è arrivata, come anche da una straordinaria Lisa Angiolini. La classe ’95 tricolore, con il suo 1:06.00, è riuscita a togliere al suo personal best 82 centesimi e soprattutto ha ottenuto il pass per la semifinale con il secondo tempo, prevalendo nella selezione citata rispetto ad Arianna Castiglioni, primatista italiana in 1:05.67, (1:06.55) e a Martina Carraro (1:07.04). Quattro italiane davanti a tutte nell’overall a certificare la bontà della nostra squadra e dispiace molto che nel penultimo atto ne possano gareggiare solo due. Spetterà dunque a Pilato e ad Angiolini tenere alto il vessillo italico.

Miressi al top nelle batterie dei 100 stile libero, out Ceccon

Alessandro Miressi e il rumeno David Popovici hanno mandato chiari segnali di vitalità: 47.60 per il piemontese e 47.20 (record dei campionati) per l’oro iridato della distanza. Un “Mirex” che sembra aver messo da parte le incertezze dei Mondiali 2022 di Budapest per tornare a nuotare un crono del genere, per di più di mattina, cosa che non è mai semplice. Per quanto riguarda Popovici, la conferma che la condizione ci sia anche in questa competizione e i favori del pronostico sono tutti per lui in vista della Finale di domani. In semifinale, comunque, con il terzo tempo ci sarà anche l’altro azzurro Lorenzo Zazzeri, mai andato così forte dalle batterie (48.27). Una bella prova del toscano che, in selezione interna, ha mostrato gli artigli. In ottica medaglie, per domani, ci sarà anche da tener conto di chi nella rassegna iridata ha fatto piuttosto bene ovvero il transalpino Maxime Grousset (48.31).

Thomas Ceccon ha mancato la qualificazione per le semifinali. Il veneto ha chiuso al sesto posto la sua batteria con il tempo di 48”92, ma è risultato il peggiore dei quattro azzurri presenti in gara. Una prestazione sicuramente negativa per Ceccon, come confermato anche da lui al termine della gara: “Stamattina non benissimo, è assolutamente un tempo che non mi soddisfa. Sono stato sottotono. Forse ero un po’ stanco, ma non è andata assolutamente bene. Questa gara va archiviata e devo pensare ad oggi pomeriggio visto che ho i 50 farfalla e poi la staffetta mista mista”.

Paltrinieri terzo nelle batterie degli 800, in finale c'è anche il classe 2006 Galossi

Una mattinata in ufficio per Gregorio Paltrinieri. Il fondista azzurro inaugura la sua campagna agli Europei di nuoto 2022 acquisendo il pass per la finale degli 800 metri in maniera alquanto comoda, sena forzare troppo; a fargli compagnia ci sarà il giovanissimo Lorenzo Galossi, ma potenzialmente l’Italia avrebbe potuto avere quattro uomini all’ultimo atto.

Gregorio Paltrinieri durante gli Europei di Roma 2022 Credit Foto Getty Images

Greg ha vinto la sua batteria, quella centrale, con apparente tranquillità: per 650 metri ha tenuto un ritmo dall’esterno alquanto blando con il tedesco Sven Schwarz, ma il tentativo di Gabriele Detti di risalire nelle ultime tre vasche ha infiammato le ultime bracciate, con Greg che ha chiuso in 7.48.91 e l’altro azzurro terzo in 7.49.93, venendo messo ‘sulla graticola’. Perché nell’altra batteria, oltre a Mykhaylo Romanchuk, l’Italia piazza altri due carichi come Galossi e Luca De Tullio; l’ucraino fa gara a parte, rimanendo sopito per 300 metri per poi accrescere la frequenza delle sue bracciate e andare a registrare il miglior tempo in 7.47.93 avanti a Lukas Maertens in 7.48.38 e Galossi, che con il suo 7.49.08 supera Detti e si piazza in finale; quinto invece De Tullio in 7.51.60. La beffa per Detti e De Tullio è che i loro crono, in condizioni normali, sarebbero valsi un posto in finale essendo il settimo e l’ottavo crono assoluto.

200 dorso uomini: Mora e Restivo in semifinale

In semifinale con tranquillità. Lorenzo Mora e Matteo Restivo hanno timbrato il cartellino nelle batterie dei 200 dorso uomini. La stagione è lunga e di conseguenza si deve un po’ pensare, con la consapevolezza che ci sarà un penultimo al pomeriggio e un ultimo atto (si spera) domani. Con questo spirito, Mora ha nuotato l’undicesimo crono di 1:59.18, mentre Restivo il 13° in 1:59.62. Forse i due azzurri hanno anche un po’ esagerato, ma vedremo poi in semifinale se questo approccio pagherà.

A rubare l’occhio è stata la selezione francese con Yohann Ndoye Brouard a svettare in 1:56.70, mentre Mewen Tomac ha siglato il terzo crono dell’overall in 1:57.51. Bene anche l’Ungheria, con gli atleti a tirare per lo stesso motivo: Benedek Kovacs secondo in 1:56.81 e Hubert Kos quinto in 1:58.15. Eliminato, quindi, Adam Telegdy con l’ottavo tempo di 1:58.88.

