Una volata clamorosa permette all'Italia di aggiungere una fantastica medaglia d'oro al proprio archivio Mondiale. L'azzurro Dario Verani ha conquistato la medaglia d'oro nella 25 km di fondo ai Mondiali di nuoto a Budapest. Argento al francese Axel Reymond e bronzo all'ungherese Peter Galicz.

Una rimonta meravigliosa quella dell'azzurro, che proprio nel finale ha fatto valere le proprie qualità da velocista: Verani ha affiancato l'avversario francese e proprio all'ultimo ha pizzato la volata risultata poi vincente. Era da sette anni che l'Italia non saliva sul gradino più alto del podio in questa specialità: l'ultima vittoria risale al 2015, con Simone Ruffini.

Sesto posto per Matteo Furlan, che è rimasto in bagarre da medaglia fino all'ultima virata, ma poi non è riuscito a ricucire la distanza con i primi.

La gioia di Verani

"Stavo preparando questa gara con Fabrizio Antonelli dall’inizio dell’anno. È andato tutto come avevamo preventivato, sapevo che se non avessi perso contatto negli ultimi cento metri avrei potuto far valere la mia maggiore velocità. È un sogno, mi sono superato. In pochi pensavano che ce la potessi fare, ma io e il mio allenatore ci abbiamo creduto ed eccoci qua. Una medaglia fatta di rabbia, per una stagione partita nel modo sbagliato, e di sacrificio per non avere mai voluto mollare. Questo successo è una liberazione, ringrazio tutti ma dedico la vittoria in particolare a Fabrizio che ha sempre creduto in me".

